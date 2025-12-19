Gobierno de Jalisco fortalece la búsqueda de personas con inteligencia artificial y análisis contextual

Con el objetivo de fortalecer la capacidad institucional para la localización de personas desaparecidas, la Secretaría General de Gobierno, a través de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (COBUPEJ), firmó un convenio de colaboración con el Laboratorio de Soluciones Colaborativas de Políticas Públicas (LAB-CO), mediante el cual se incorporarán herramientas de inteligencia artificial y análisis contextual a los procesos de búsqueda.

La alianza permitirá automatizar el análisis contextual, detectar patrones, correlacionar información y optimizar los tiempos de respuesta, apostando por una búsqueda más eficaz y menos sujeta a interpretaciones subjetivas, a partir del uso responsable de la tecnología.

Durante la firma del convenio, el Secretario General de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, refrendó el compromiso del Gobierno de Jalisco con las familias de personas desaparecidas y subrayó que la innovación tecnológica es clave para hacer más eficientes las labores de localización. “Hoy no solo firmamos un convenio, refrendamos un compromiso con la esperanza de que las familias encuentren a sus seres queridos. Hemos usado la tecnología y la innovación como una herramienta para trabajar en las búsquedas y hacerlas más eficientes”, expresó.

Por su parte, el Comisionado de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, Víctor Hugo Ávila Barrientos, destacó que esta herramienta permitirá, por primera vez, contar con análisis contextual automatizado, así como con sistemas de detección de patrones y aptitud territorial, lo que fortalecerá significativamente las investigaciones y estrategias de búsqueda.

El convenio establece lineamientos técnicos y de seguridad estrictos para que LAB-CO pueda acceder, de manera controlada, a plataformas internas y expedientes seleccionados de COBUPEJ. A través de estos mecanismos se procesará y correlacionará información proveniente de reportes de desaparición, entrevistas, fichas de análisis, bases de datos y datos georreferenciados, con el objetivo de identificar vínculos entre casos y patrones relevantes.

Además de incrementar la eficacia en la identificación de casos relacionados, la colaboración busca reducir la subjetividad en los procesos de análisis, optimizar los tiempos de respuesta y garantizar un manejo interno, seguro y confiable de información sensible, priorizando la protección de datos.

El acuerdo fue firmado por Salvador Zamora Zamora, Secretario General de Gobierno; Víctor Hugo Ávila Barrientos, Comisionado de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco; y Thomas Favennec, cofundador y director ejecutivo de LAB-CO.

Con esta alianza, el Gobierno de Jalisco y LAB-CO reafirman su compromiso con las familias de las personas desaparecidas y con la sociedad jalisciense, impulsando el uso ético y responsable de la tecnología como una herramienta clave para avanzar con mayor precisión en la búsqueda de quienes aún faltan.