Supera Jalisco Meta Anual Global 2025 en educación para jóvenes y adultos

Jalisco superó la Meta Anual Global 2025 establecida por el Gobierno Federal en materia de educación para personas jóvenes y adultas, al lograr que 24 mil 684 personas concluyeran sus estudios de alfabetización, primaria o secundaria, lo que representa un cumplimiento del 103.03 por ciento de la meta programada para el año.

De acuerdo con información del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Jalisco (INEEJAD), la meta federal fijada para 2025 era atender a 23 mil 890 personas; sin embargo, el estado logró beneficiar a un mayor número de ciudadanos, reflejo del trabajo coordinado entre la institución y la participación activa de la ciudadanía.

Estos resultados también se reflejan en los indicadores de alfabetización. Conforme a los estándares internacionales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Jalisco registra una tasa de analfabetismo de 2.5 por ciento, cifra inferior a la media nacional, que se sitúa en 3.8 por ciento, lo que evidencia avances significativos en la reducción del rezago educativo en la entidad.

Miguel Ángel Ibarra Flores, director general del INEEJAD, señaló que el cumplimiento y superación de la meta anual fue posible gracias a la implementación de estrategias operativas, alianzas institucionales y acciones territoriales que fortalecieron la cobertura y facilitaron el acceso a los servicios educativos, en sintonía con la visión de la actual administración estatal.

Entre los factores que contribuyeron a este logro destaca la puesta en operación de dos Camiones Escuela equipados con computadoras nuevas, así como la consolidación de Jalisco como primer lugar nacional en Plazas Comunitarias, al contar con 154 espacios activos distribuidos en todo el estado.

Asimismo, el INEEJAD mantuvo una participación constante en las Brigadas Yo Jalisco, a través de las cuales se brindó atención educativa a mil 952 personas, ampliando el alcance de los programas dirigidos a jóvenes y adultos.

Durante 2025, el instituto emitió 25 mil 649 certificados de primaria y secundaria, como resultado del avance académico de la población atendida. En el mismo periodo se aplicaron 38 mil 746 exámenes diagnósticos y 73 mil 779 evaluaciones finales, lo que permitió mejorar la eficiencia y agilidad en los procesos de acreditación.

El fortalecimiento institucional también se logró mediante la firma de 26 convenios de colaboración con municipios, instituciones públicas y alianzas con empresas del sector privado, como Grupo Merza, Organización Soriana y Tiendas Liverpool, lo que facilitó el acercamiento de los servicios educativos a más comunidades.

Gracias a estas acciones, 19 mil 192 jóvenes y adultos fueron beneficiados en los distintos niveles educativos en los 125 municipios de Jalisco.

Estos esfuerzos forman parte de la estrategia estatal de educación al estilo Jalisco, enfocada en la inclusión, la igualdad, la transparencia y la obtención de resultados, con el objetivo de garantizar el derecho a la educación y reducir de manera sostenida el rezago escolar en la entidad.