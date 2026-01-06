Cierra Jalisco temporada decembrina con crecimiento económico de 5.3%

El periodo vacacional decembrino dejó resultados positivos para el sector turístico de Jalisco, al registrar una derrama económica cercana a los 4 mil 500 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 5.3 por ciento en comparación con la misma temporada de 2024.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo estatal, del 19 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026, el estado recibió un total de un millón 582 mil visitantes, lo que significó un incremento de 4 por ciento respecto al año anterior. En este contexto, la ocupación hotelera promedio alcanzó 62 por ciento, cinco puntos porcentuales más que en el periodo previo, reflejando una tendencia de recuperación y fortalecimiento del sector.

Estos indicadores colocan a Jalisco como uno de los destinos turísticos más competitivos a nivel nacional y generan perspectivas favorables de crecimiento para 2026.

En el caso de Guadalajara, la capital del estado contabilizó más de 622 mil visitantes, cifra que representa un aumento de 3 por ciento en comparación con el cierre de 2024. La derrama económica estimada fue de mil 263 millones de pesos, es decir, 4 por ciento más que el año anterior. La ocupación hotelera en la Perla Tapatía se ubicó en 62 por ciento, con un incremento de cuatro puntos porcentuales, mientras que los hoteles de cuatro y cinco estrellas superaron 65 por ciento de ocupación.

Puerto Vallarta fue uno de los destinos con mejores resultados durante la temporada. El principal destino de playa del estado recibió a más de 315 mil visitantes, con un crecimiento de 4 por ciento en afluencia, y generó una derrama económica superior a los 2 mil 241 millones de pesos, 6 por ciento más que en 2024. La ocupación hotelera promedio fue de 87 por ciento y, en los últimos tres días del año, superó 91 por ciento. En hoteles de cuatro y cinco estrellas, la ocupación rebasó 90 por ciento.

Además, la llegada de cruceros a Puerto Vallarta mostró un incremento significativo de 18 por ciento durante diciembre, al pasar de 22 arribos en 2024 a 26 en 2025, con más de 73 mil cruceristas, lo que confirma la preferencia del destino entre turistas nacionales e internacionales.

Por su parte, los Pueblos Mágicos de Jalisco también reportaron un balance favorable, al recibir a más de 170 mil visitantes, un aumento de 5 por ciento respecto a la temporada decembrina anterior. La derrama económica en estos destinos alcanzó los 257.6 millones de pesos, con un crecimiento de 5 por ciento, destacando incrementos de doble dígito en municipios como Tapalpa y San Sebastián del Oeste.

Tapalpa, Mazamitla, Lagos de Moreno y Tequila superaron 70 por ciento de ocupación en sus momentos de mayor afluencia, mientras que el promedio general se ubicó en 43 por ciento, lo que representa 4.7 puntos porcentuales más que en 2024.

Michelle Fridman Hirsch, secretaria de Turismo de Jalisco, señaló que los resultados del periodo vacacional consolidan al estado en una posición estratégica para seguir impulsando la competitividad turística, mediante la diversificación de la oferta, la atracción de inversiones y la expansión de la infraestructura hotelera.

“Jalisco avanza hacia 2026 con bases sólidas, una oferta turística diversa y una creciente proyección nacional e internacional, lo que nos posiciona como un punto clave de atracción para visitantes”, afirmó la funcionaria.