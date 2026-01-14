Ofrece el IJCF diplomados en Criminalística y Medicina Legal para 2026

La convocatoria estará abierta hasta el 6 de febrero de 2026 y contempla programas presenciales de siete meses de duración, dirigidos a profesionales vinculados con las ciencias forenses, la salud y la procuración de justicia.

Con el objetivo de fortalecer la formación profesional en el ámbito de las ciencias forenses, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), a través de la Dirección de Investigación y Capacitación, lanzó la convocatoria para los Diplomados en Criminalística y Medicina Legal, los cuales se impartirán durante el año 2026.

Ambos diplomados tendrán una duración de 150 horas, distribuidas a lo largo de siete meses, y se desarrollarán de manera presencial. Las clases darán inicio los días 3 y 5 de marzo de 2026. El Diplomado en Criminalística se impartirá los martes, en un horario de 16:00 a 21:00 horas, mientras que el Diplomado en Medicina Legal se realizará los jueves, en el mismo horario.

El periodo para la entrega de documentación concluirá el 6 de febrero de 2026. Las y los aspirantes deberán acudir personalmente, de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 20:00 horas, a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ubicadas en la calle Batalla de Zacatecas número 2395, en el Fraccionamiento Revolución, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

El Diplomado en Criminalística tiene como propósito proporcionar conocimientos fundamentales en las distintas áreas de esta disciplina, con el fin de contribuir a un mejor desempeño profesional en el campo de las ciencias forenses. Está dirigido a personal forense vinculado con la procuración e impartición de justicia, así como a licenciados en derecho, autoridades administrativas, judiciales y personas de áreas afines.

Por su parte, el Diplomado en Medicina Legal busca brindar conocimientos médicos, jurídicos, éticos y de ciencias relacionadas, orientados a la correcta aplicación, desarrollo y perfeccionamiento de la actividad médico-pericial, particularmente en la elaboración de dictámenes médico-legales. Este diplomado está dirigido a profesionales de la salud y a personas vinculadas con la procuración de justicia, licenciados en derecho, autoridades administrativas, judiciales y áreas afines.

El examen de admisión se aplicará los días 11, 12 y 13 de febrero de 2026, a las 17:00 horas, en el Aula número 3 de la Dirección de Capacitación del IJCF. Las listas de personas admitidas se publicarán el 20 de febrero de 2026, a partir de las 16:00 horas.

Para inscribirse, las personas interesadas deberán cumplir con una serie de requisitos, entre los que se encuentran la entrega del formato de inscripción debidamente llenado con una fotografía reciente, copia reciente del acta de nacimiento, CURP, currículum vitae de máximo cinco cuartillas, copia de identificación oficial, comprobante de domicilio, documento que acredite contar con licenciatura o grado superior, constancia de no antecedentes penales con una antigüedad no mayor a un mes, así como fotografías tamaño infantil y tamaño credencial en blanco y negro, además de aprobar el examen de admisión.

En cuanto a los costos, el pago del examen de admisión será de 304 pesos y deberá realizarse del 7 al 9 de febrero de 2026. Una vez aprobado el examen, el pago de inscripción será de mil 450 pesos, el cual deberá cubrirse del 6 al 11 de febrero. El diplomado contempla seis mensualidades de mil 450 pesos cada una, a pagarse del 1 al 5 de cada mes, lo que da un costo total de 10 mil 454 pesos.

Para mayor información, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses puso a disposición el número telefónico 33 3030 9400, extensión 11144, con Blanca Flores, Coordinadora Académica, así como el correo electrónico blancaestela.flores@jalisco.gob.mx.