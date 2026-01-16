Sector franquicias crecerá 6% en 2026 y refuerza estándares con premio nacional

Para 2026, el sector franquicias en México prevé un crecimiento de 6 por ciento, impulsado por la adopción tecnológica, modelos de inversión más accesibles y la expansión a mercados regionales, informó la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF). En un contexto de mayor competencia y madurez, la profesionalización y la capacidad real de ejecución se perfilan como factores clave para el desarrollo del sector.

XXVI Premio Nacional a la Franquicia

La presidenta de la AMF, Betsy Eslava, destacó que 2026 será un año de crecimiento más ordenado, con eventos de alto impacto como la Copa Mundial de la FIFA como detonantes de demanda. Ante este escenario, subrayó la importancia de contar con franquicias bien estructuradas, capaces de operar con eficiencia y consistencia frente a picos de consumo.

En este marco, la AMF presentó la convocatoria del XXVI Premio Nacional a la Franquicia AMF 2026, el máximo reconocimiento del sector en el país, que este año amplía su convocatoria a marcas nacionales e internacionales con operación en México. El galardón evoluciona con una metodología más robusta, apoyada en tecnología y procesos alineados con la profesionalización del sistema de franquicias.

La edición 2026 incorpora una evaluación integral que combina análisis técnico, video de méritos, votación electrónica y la valoración de un jurado especializado, con lo que se busca medir la solidez y replicabilidad de los modelos de negocio. El premio reconocerá a las marcas más destacadas en siete categorías y se consolida como una herramienta de medición y mejora continua para el sector.

PARA SABER

-Las bases están disponibles en el sitio oficial de la Asociación Mexicana de Franquicias:

https://premionacionalalafranquicia.mx/

-El registro permanecerá abierto hasta el próximo 20 de enero.

-La premiación se realizará el 4 de marzo en el marco de la Feria Internacional de Franquicias 2026 (#FIF2026).