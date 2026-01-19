Lemus inicia gira en España para posicionar a Jalisco rumbo al Mundial 2026 y atraer inversiones

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, arrancó en Madrid, España, una gira de trabajo con el objetivo de proyectar al estado como la sede más mexicana del Mundial 2026, así como un destino estratégico para la inversión y el turismo internacional.

Como parte de sus primeras actividades, el mandatario estatal, acompañado por Aurelio López Rocha, presidente del Consejo Regulador del Tequila (CRT), encabezó la entrega del Distintivo T al restaurante BAKAN, un reconocimiento que avala la excelencia en el manejo, promoción y difusión de la cultura del tequila certificado.

La gira se desarrolla en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, considerada el encuentro más relevante del sector turístico a nivel mundial, donde Jalisco busca consolidarse como un referente cultural y económico.

El Distintivo T, otorgado por el CRT, reconoce a bares, restaurantes, hoteles y centros de consumo que cumplen con estándares de calidad, promueven el consumo responsable y contribuyen a preservar la Denominación de Origen Tequila.

Durante el acto, Lemus destacó que Jalisco es un emblema de la identidad mexicana en el mundo. “Cuando se habla de tequila, mariachi o charrería, se habla de Jalisco. Nuestro estado representa las tradiciones más profundas de México”, afirmó.

Por su parte, Aurelio López Rocha subrayó que este distintivo fortalece la imagen de Jalisco como cuna del tequila y respalda a los establecimientos comprometidos con la autenticidad y calidad de esta bebida. Añadió que en los próximos meses se sumarán al menos cinco establecimientos más en Madrid y otras ciudades de España a la lista de centros certificados.

De acuerdo con cifras oficiales, en 2025 Jalisco produjo más de 583 millones de litros de tequila, un incremento del 17 por ciento respecto a 2024. En cuanto a exportaciones, se enviaron 408 millones de litros a más de 120 países. España se posiciona como el segundo mercado europeo y el tercero a nivel mundial para esta bebida.

En el marco de la gira, el Gobernador extendió una invitación a visitar Jalisco durante el Mundial 2026, donde el estado será sede de encuentros internacionales, como el partido entre las selecciones de España y Uruguay, así como el duelo entre México y Corea.

Además, previo a la entrega del distintivo, Lemus presenció una activación cultural en la Plaza del Callao, donde al ritmo del mariachi y el ballet folklórico se promovió a Jalisco como la sede más mexicana de la justa mundialista.

Las actividades continuarán con la participación del mandatario en el panel “Conexiones que inspiran el futuro del turismo”, en el Foro Santander, así como con encuentros en el marco de FITUR 2026.