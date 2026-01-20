Firman SEDECO y Banamex acuerdo para impulsar a las mipymes en Jalisco

Con el objetivo de fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de Jalisco, la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) firmó un acuerdo de entendimiento con Banamex, mediante el cual se busca ampliar la inclusión financiera, promover la educación económica y brindar herramientas que impulsen el crecimiento y la competitividad de los negocios locales.

Secretaría de Desarrollo Económico . Firma de acuerdo entre la Secretaría de Desarrollo Económico y Banamex (Cortesía)

Gracias a este acuerdo, las mipymes del estado que estén constituidas como personas físicas con actividad empresarial o como personas morales podrán acceder, durante 2026, a una oferta integral de esquemas de financiamiento, con tasas y condiciones preferenciales, además de recibir asesoría técnica especializada y soluciones diseñadas para fortalecer su operación y sostenibilidad.

Cindy Blanco, Secretaria de Desarrollo Económico, señaló que este convenio atiende tres ejes fundamentales: la inclusión financiera, la digitalización y la educación financiera, destacando que las pymes representan el motor económico del estado. Subrayó que el objetivo principal es dotar a las empresas de conocimientos y herramientas que les permitan tomar mejores decisiones financieras y consolidar su crecimiento.

El acuerdo contempla beneficios como servicios para la administración de los negocios, entre ellos cuentas de cheques, planes de inversión, terminales punto de venta, dispersión de nómina, así como acceso a banca electrónica y móvil. Asimismo, las mipymes podrán participar en conferencias empresariales y contar con análisis del sector que les ayuden a identificar oportunidades de mejora y expansión.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las mipymes representan 99.78 por ciento del total de las empresas en Jalisco, lo que convierte a este sector en un pilar fundamental de la economía estatal. En este contexto, la implementación de iniciativas como el acuerdo entre SEDECO y Banamex cobra especial relevancia para elevar la competitividad de los negocios locales mediante soluciones financieras más accesibles y un acompañamiento integral.

Las empresas interesadas en acceder a los beneficios derivados de este acuerdo pueden hacerlo a partir de este momento, utilizando el código promocional “Jalisco” a través del portal web de Banamex, como parte de la estrategia para ampliar el alcance de estos apoyos y fortalecer el ecosistema empresarial del estado.