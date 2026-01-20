Presenta Pablo Lemus estrategia turística y económica de Jalisco en el Foro BBVA “Turismo e Inversión 2026”

Con el objetivo de atraer inversiones y consolidar a Jalisco como un referente internacional en desarrollo económico, talento y turismo de alto valor, Pablo Lemus Navarro, Gobernador del Estado, presentó la estrategia turística y económica de la entidad durante el Foro BBVA “Turismo e Inversión 2026”, ante inversionistas institucionales y líderes del sector.

En su participación, el mandatario estatal afirmó que Jalisco brinda certeza jurídica, estabilidad y garantías para la inversión privada, factores que han permitido a la entidad mantenerse sólida incluso en un contexto global de incertidumbre. Subrayó que el Mundial de Futbol 2026 será un evento internacional que servirá como palanca de inversión, al impulsar obras de infraestructura con un legado social duradero y fortalecer la promoción turística del estado a nivel mundial.

Lemus Navarro participó en el panel “Oportunidades de Inversión Estatales y el Mundial como Palanca de Inversión”, junto con Libia Dennise García Muñoz Ledo, Gobernadora de Guanajuato, y Mara Lezama Espinosa, Gobernadora de Quintana Roo. Desde la sede de la Fundación BBVA en Madrid, destacó que Jalisco se promueve como la sede más mexicana del Mundial 2026 y como un oasis para las inversiones.

El Gobernador explicó que la visión de las entidades federativas no es de competencia interna, sino de colaboración, al considerar a México como un solo destino frente a otras ciudades mundialistas del mundo.

“Somos tierra que damos certeza, y es bien importante ofrecer certeza jurídica a los inversionistas, con una visión de largo plazo”, enfatizó.

Durante su intervención, Lemus Navarro resaltó las obras de infraestructura que se desarrollan en el marco del Mundial 2026, entre ellas la modernización del ingreso a la ciudad desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, reconocido como el mejor de Latinoamérica y el Caribe tras recibir el ASQ Award. Asimismo, destacó la conectividad del estado, que cuenta con dos de los aeropuertos más importantes del país —Guadalajara y Puerto Vallarta— donde operan 23 aerolíneas.

Tan sólo en 2025 se incorporaron 28 nuevas rutas nacionales e internacionales, lo que permitió que Jalisco recibiera más de 33.2 millones de visitantes y se consolidara como uno de los destinos turísticos más dinámicos y competitivos de México.

El Gobernador señaló que, aunque el Mundial dura 39 días, las inversiones, obras y promoción turística trascienden el evento, y apuntó que Jalisco registró crecimiento en indicadores como inversión extranjera directa y exportaciones, especialmente en los sectores de ciencia, innovación y tecnología.

Agregó que el estado destaca por su estabilidad laboral, reglas claras y sólido estado de derecho, además de liderar a nivel nacional la industria del diseño de semiconductores, gracias a su capital humano altamente capacitado y a la diversificación de su economía, que lo posiciona como líder agroalimentario, potencia tecnológica y destino turístico de relevancia internacional.

En materia turística, Lemus Navarro indicó que se espera la llegada de al menos 2.5 millones de visitantes durante el Mundial, con una estrategia para distribuirlos no sólo en el Área Metropolitana de Guadalajara, sino también en los 12 Pueblos Mágicos y destinos de playa como Puerto Vallarta.

La fortaleza turística de Jalisco se refleja en la construcción de 40 nuevos hoteles, que elevarán la oferta a más de 90 mil habitaciones, respaldadas por una inversión privada superior a 2 mil millones de dólares. Actualmente, el estado ocupa el primer lugar nacional en número de establecimientos hoteleros y el segundo en capacidad de hospedaje, además de impulsar proyectos como Costalegre, bajo un modelo de desarrollo sostenible.

El Gobernador detalló que los partidos del Mundial 2026 se disputarán en el Estadio Guadalajara, que recibirá selecciones como México, España, Corea, Colombia y Uruguay. Además, anunció la realización del partido entre las Leyendas del Real Madrid y Barcelona, programado para el 3 de marzo, así como conciertos gratuitos de artistas tapatíos como Maná y Alejandro Fernández durante la justa mundialista.

Previo al Foro BBVA, Lemus Navarro participó en el encuentro informativo “Europa Press: Jalisco, sede de grandes eventos”, dirigido a medios internacionales y prensa especializada en turismo. Su agenda continuará en Madrid en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se celebrará del 21 al 25 de enero.

En la delegación jalisciense acompañaron al Gobernador Mauro Garza Marín, Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico; Michelle Fridman Hirsh, Secretaria de Turismo; Verónica Delgadillo García, Presidenta Municipal de Guadalajara; y Juan José Frangie Saade, Presidente Municipal de Zapopan, entre otras personalidades.