Jalisco se proyecta como la sede más mexicana del Mundial 2026 desde FITUR

Con la mira puesta en el Mundial de Futbol 2026, Jalisco busca consolidarse como la sede más mexicana de la justa deportiva y uno de los destinos turísticos más atractivos del país. Así lo afirmó el Gobernador del Estado, Pablo Lemus Navarro, durante su participación en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), en Madrid, donde aseguró que la entidad está lista para asumir un papel protagónico ante los ojos del mundo.

l Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza delegación de Jalisco en la Feria Internacional de Turismo FITUR 2026 en Madrid

Desde la capital española, Lemus Navarro subrayó que Jalisco recibirá a miles de turistas europeos, particularmente de España, con motivo de uno de los partidos más esperados del torneo: España contra Uruguay, encuentro que se disputará en el Estadio Guadalajara. “Dos campeones del mundo llegarán a Guadalajara. Recibir a España en Jalisco va a ser una fiesta interminable, un orgullo y un honor”, expresó el mandatario, al destacar el ambiente multicultural que se vivirá con la llegada de aficionados españoles, uruguayos, colombianos, coreanos y mexicanos.

El Gobernador explicó que, para la organización del Mundial en la entidad, el Gobierno de Jalisco trabaja de manera coordinada con el Gobierno de México y la Secretaría de Turismo federal, con el objetivo de fortalecer la promoción internacional, ampliar la conectividad aérea y garantizar una atención integral al visitante. Esta colaboración se extiende a los municipios de Guadalajara y Zapopan, considerados los principales polos turísticos y de servicios del estado.

Acompañado por Verónica Delgadillo García, Presidenta Municipal de Guadalajara, y Juan José Frangie Saade, Alcalde de Zapopan, Lemus recordó que durante los 39 días que durará el Mundial se realizará en la capital jalisciense el Fan Fest, una celebración permanente en el Centro Histórico de Guadalajara. En este espacio, dijo, los visitantes podrán disfrutar de pantallas gigantes, canchas públicas y una muestra de la gastronomía local, con la torta ahogada y el tequila como protagonistas, enmarcados por íconos como la Catedral Metropolitana y el Teatro Degollado.

Jalisco será sede de cuatro partidos del torneo, entre ellos el segundo encuentro de la Selección Mexicana. Con antecedentes como anfitrión en los Mundiales de 1970 y 1986, la entidad suma su tercera participación como sede mundialista, experiencia que respalda su capacidad organizativa para eventos de alcance global. A ello se añade el peso simbólico de su identidad cultural: cuna del tequila, el mariachi y la charrería, elementos que proyectan al estado como un emblema de México ante el mundo.

En ese contexto, Lemus Navarro destacó la relevancia de promover a Jalisco en foros internacionales como FITUR, al señalar que las expectativas turísticas para 2026 estiman la llegada de hasta 35 millones de visitantes. “Es un dato impresionante, y por eso tenemos que estar presentes en la feria de turismo más importante del mundo”, enfatizó.

Por su parte, la Secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Fridman Hirsch, afirmó que la estrategia estatal busca posicionar la marca Jalisco como un destino auténtico, competitivo y referente en la organización de eventos de talla mundial, como el Mundial 2026. Subrayó que la experiencia mundialista no se limitará a la Zona Metropolitana de Guadalajara, sino que se extenderá a los 12 Pueblos Mágicos, destinos de playa y regiones del interior del estado.

Durante los 39 días del torneo, el Fan Fest en el Centro Histórico de Guadalajara tendrá una afluencia estimada de 65 mil asistentes diarios y una derrama económica proyectada de 20 mil millones de pesos, cifras que reflejan el impacto del evento más allá del ámbito deportivo. La funcionaria agregó que la oferta turística está respaldada por infraestructura sólida, servicios de excelencia y una propuesta recreativa diversa, lo que permitirá transformar el Mundial en una experiencia cultural integral para el visitante global.

En FITUR también se destacó la diversidad geográfica de Jalisco, que ofrece playa, ciudad, sierra, lago y pueblos con identidad, facilitando viajes multidestino en una sola estancia. El estado cuenta con más de 350 kilómetros de litoral, con Puerto Vallarta como su playa más mundialista, ubicada a dos horas y media de Guadalajara, además de ventajas climáticas que favorecen estancias prolongadas y mayor consumo por visitante.

En materia de infraestructura, Jalisco dispone de Expo Guadalajara, el centro de convenciones más grande de América Latina, con 2.1 millones de visitantes anuales y una derrama de 2 mil 500 millones de dólares; cerca de 90 mil habitaciones hoteleras, la segunda mayor oferta del país; y una conectividad aérea que supera 60 rutas nacionales e internacionales, con 27 nuevas programadas rumbo al Mundial. El Aeropuerto de Guadalajara ha sido reconocido como el mejor de Latinoamérica, mientras que el de Puerto Vallarta se ubica entre los cinco más destacados de México.

Finalmente, las autoridades recordaron que en 2026 Jalisco también será sede de otros eventos internacionales como ITB Américas, el Best Cities Global Forum, competencias deportivas, congresos y encuentros culturales, además de sus ya consolidados festivales como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, reforzando así su proyección global y su diversidad como destino turístico de clase mundial.