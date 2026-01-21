SADER Jalisco impulsa la consolidación del Puente Agroalimentario Jalisco–Laredo

Con el objetivo de fortalecer la competitividad de los productos del campo jalisciense en los mercados internacionales, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco (SADER) impulsa la consolidación del Puente Agroalimentario Jalisco–Laredo, una estrategia diseñada para optimizar la logística de exportación y garantizar el mantenimiento de la cadena de frío desde el origen hasta el destino final.

Como parte de este proyecto, SADER Jalisco realizó una gira de trabajo en Laredo, Texas, con el propósito de evaluar las condiciones de infraestructura, servicios y procesos logísticos disponibles en esta ruta estratégica, considerada clave para ampliar y fortalecer las exportaciones agroalimentarias del estado hacia Estados Unidos y otros países.

Durante la visita, Eduardo Ron Ramos, titular de SADER Jalisco, explicó que el Puente Agroalimentario Jalisco–Laredo busca establecer condiciones logísticas, regulatorias e institucionales que permitan una mayor eficiencia en el traslado de mercancías, así como mejorar la trazabilidad y la vida de anaquel de los productos agroalimentarios jaliscienses.

El funcionario destacó que esta iniciativa aprovechará los programas de despacho conjunto y las instalaciones de inspección refrigerada del Puerto de Laredo, lo que permitirá que los productos lleguen en óptimas condiciones al punto de destino. Estas ventajas representan un beneficio competitivo frente a otros corredores de exportación, como la ruta Guadalajara–Pharr.

La ubicación estratégica del cruce fronterizo de Laredo ofrece además una conexión directa con la Carretera Interestatal 35, considerada una de las principales autopistas norte-sur de Estados Unidos, que atraviesa seis estados, lo que facilita un transporte más ágil y eficiente de la carga agroalimentaria.

Por su parte, Armando César López Amador, Director de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de Jalisco (ASICA), señaló que la consolidación de este puente permitirá a las y los productores acceder a procesos aduanales más ágiles, con inspecciones conjuntas y una reducción en los tiempos de gestión de permisos y certificaciones.

Añadió que el Puente Agroalimentario Jalisco–Laredo se perfila como una opción estratégica para el cruce de mercancías agroalimentarias, lo que contribuirá a fortalecer la presencia de los productos jaliscienses en el mercado internacional y a impulsar el trabajo del sector productivo del estado.

A la gira de trabajo acudieron también representantes de organismos y asociaciones del sector agroalimentario, como el Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco (CDAAJ), la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Consumo Animal (ANFACA), la Asociación Nacional de Exportadores de Berries (ANEBERRIES) y la Asociación de Productores Exportadores de Aguacates de Jalisco (APEAJAL), entre otros aliados estratégicos.

Con la implementación del Puente Agroalimentario Jalisco–Laredo, el Gobierno de Jalisco reafirma su compromiso con la internacionalización de los productos del campo, la generación de mayores oportunidades para las y los productores y el fortalecimiento de las relaciones comerciales con socios estratégicos, en especial con los Estados Unidos.

Este proyecto permitirá reducir tiempos y costos de exportación, contribuyendo a que Jalisco mantenga su liderazgo como el Gigante Agroalimentario de México y se consolide como uno de los principales proveedores del mercado norteamericano.