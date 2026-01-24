Anuncian ampliación del programa Nidos de Lluvia con una inversión de 80 millones de pesos

El Gobierno de Jalisco proyecta para 2026 la implementación de un programa piloto de Nidos de Lluvia, con una inversión de 80 millones de pesos y la meta de instalar mil 500 sistemas de captación de agua pluvial en comunidades con mayores carencias de acceso al recurso, como parte de una estrategia para fortalecer la seguridad hídrica en la entidad.

El rediseño del programa prioriza ahora instalaciones comunitarias en espacios públicos de alto impacto social —como escuelas, mercados y parques— sin dejar de lado los sistemas domiciliarios, con el objetivo de ampliar el beneficio a un mayor número de personas en cada localidad.

Nidos de Lluvia

El secretario de Gestión Integral del Agua, Ernesto Marroquín Álvarez, explicó que una parte de los recursos del programa 2026 se ejercerá mediante presupuesto participativo, lo que permitirá que cada municipio defina el tipo de sistema de captación más adecuado según las necesidades específicas de su comunidad.

La captación y aprovechamiento del agua de lluvia se consolida como una alternativa sostenible frente a la creciente demanda hídrica, especialmente en municipios con limitaciones estructurales de abastecimiento. Bajo este nuevo enfoque, la SGIA y la Comisión Estatal del Agua (CEA) buscan diversificar las soluciones de captación y almacenamiento en todo el territorio estatal.

El director general de la CEA, Mario López Pérez, señaló que la transición del programa responde a la necesidad de impulsar soluciones de largo plazo, que vayan más allá de la infraestructura tradicional, como la instalación de ollas de captación comunitarias que garanticen un mayor volumen de agua y un impacto más amplio en la población.

Para la etapa 2026, 25 municipios solicitaron incorporarse al programa, mientras que la instalación de sistemas domiciliarios continuará con la calendarización de juntas comunitarias para informar sobre requisitos. Entre 2021 y 2025, Nidos de Lluvia permitió la instalación de 15 mil 816 sistemas, beneficiando a más de 60 mil jaliscienses, reafirmando el compromiso del estado con la diversificación de fuentes de agua y la atención a comunidades que requieren soluciones inmediatas.