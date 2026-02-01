Acuerdan SETRAN y Universidad de Guadalajara plan de trabajo para la mejora del transporte público en Puerto Vallarta

Autoridades estatales y universitarias avanzan en una agenda conjunta para mejorar el transporte público en Puerto Vallarta, con énfasis en la comunidad estudiantil de la Universidad de Guadalajara. La Secretaría de Transporte (SETRAN) sostuvo una reunión de trabajo con directivos académicos y representantes de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) para definir acciones que garanticen una movilidad más accesible y eficiente en la región Costa.

El secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, encabezó el encuentro junto con la rectora del Centro Universitario de la Costa Norte, María Esther Avelar Álvarez, y la coordinadora ejecutiva de la FEU en la zona Costa Norte, Britzi Mariana Zavalza Cárdenas, como parte del seguimiento a los compromisos estatales en materia de transporte estudiantil.

La reunión dio continuidad al acuerdo firmado por el gobernador Pablo Lemus Navarro y la dirigencia de la FEU, que contempla diez compromisos para mejorar el servicio de transporte público en beneficio de las y los estudiantes de Jalisco. Entre los puntos más relevantes destaca la aplicación de una tarifa preferencial de cinco pesos para estudiantes.

Asimismo, se instaló formalmente en Puerto Vallarta una mesa de trabajo permanente para avanzar hacia un sistema de movilidad estudiantil más sustentable, eficiente y accesible, además de establecer las bases para acercar a la comunidad universitaria la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco.

Este instrumento permitirá a estudiantes y docentes acceder a la tarifa preferencial y a diversos beneficios y servicios del Gobierno de Jalisco, principalmente en áreas como Salud y Asistencia Social, fortaleciendo así la inclusión y el apoyo a la población universitaria.

Como parte de la agenda en el municipio, el titular de SETRAN también se reunió con el presidente municipal, Luis Ernesto Munguía González, donde se acordó la instalación de dos módulos de atención para la entrega de la Tarjeta Única y se capacitó a personal del Ayuntamiento sobre su trámite y beneficios, con el objetivo de facilitar la movilidad y el acceso a subsidios para las y los habitantes de Puerto Vallarta.