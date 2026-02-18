Alista Contraloría del Estado primera plataforma estatal para seguimiento en tiempo real de posibles casos de corrupción

Con el objetivo de fortalecer la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción, la Contraloría del Estado de Jalisco presentará la primera plataforma estatal para el seguimiento en tiempo real de posibles casos de corrupción, denominada IRIS (Inteligencia de Riesgos e Integridad del Sector), durante la próxima sesión del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (SEAJAL).

Contraloría del Estado | Escudo (Toma de pantalla)

Este nuevo modelo de transparencia proactiva en línea e inteligencia de datos permitirá que cualquier persona pueda verificar en qué etapa se encuentra un caso, desde la presentación de la denuncia hasta la emisión de una sentencia, difundiendo el avance de los asuntos considerados de interés público, de acuerdo con su impacto, relevancia social y posible daño al erario.

La contralora del Estado, María Teresa Brito Serrano, explicó que el propósito central es ofrecer un seguimiento claro y puntual de aquellos casos representativos de posibles escenarios de corrupción, para contar con una trazabilidad precisa en cada una de las instancias que integran el Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.

“Se busca brindar un seguimiento claro a aquellos casos que se consideren representativos de un escenario de corrupción, a efecto de tener con precisión la trazabilidad de los mismos en su tránsito en las instancias que conformamos el Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco”, subrayó.

El sistema reflejará, mediante tableros en tiempo real, si se fincó un crédito fiscal tras una revisión administrativa financiera realizada por la Auditoría Superior del Estado, el curso y las actualizaciones de un caso denunciado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, así como el estatus de los expedientes que se encuentren en revisión dentro del Tribunal de Justicia Administrativa, entre otros aspectos clave.

Además, la información estratégica, confiable y accionable que generará la plataforma servirá como insumo para coordinar esfuerzos interinstitucionales, fortalecer las políticas públicas anticorrupción y promover la participación ciudadana.

El proyecto privilegia la rendición de cuentas, la transparencia proactiva con sentido social y el involucramiento de la ciudadanía, transitando de un esquema de transparencia pasiva hacia un modelo de Gobierno Abierto impulsado por la innovación tecnológica.

La iniciativa fue registrada ante la Secretaría Ejecutiva del SEAJAL a través del Comité de Participación Social (CPS). “Este monitor le da sentido al Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. Hay que ofertar productos que nos ayuden a trabajar coordinadamente”, enfatizó la contralora.

En caso de ser aprobado durante la sesión del próximo 26 de febrero, la plataforma IRIS se integrará al Programa de Trabajo Anual 2026 del Comité Coordinador del SEAJAL, órgano responsable de diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas públicas orientadas a fortalecer la integridad, promover la ética pública, disminuir la arbitrariedad y combatir la impunidad.