IJCF realizará toma de ADN y entrevistas a familias de personas desaparecidas en Zapotlán el Grande

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses llevará a cabo una jornada de atención en el municipio de Zapotlán el Grande, donde se realizarán tomas de muestras de ADN y entrevistas contextuales dirigidas a familias de personas desaparecidas en la región Sur del estado.

La brigada forense se instalará los días 19, 20 y 21 de marzo en la Casa del Arte UDG Doctor Vicente Preciado Zacarías, ubicada en la Zona Centro. El horario de atención será de 09:00 a 17:00 horas durante jueves y viernes, mientras que el sábado la jornada concluirá a las 13:00 horas.

Con el objetivo de brindar un servicio ordenado y ágil, las autoridades informaron que el proceso tiene una duración aproximada de dos horas por familia, por lo que se recomienda agendar cita previamente a través de llamada telefónica o mensaje de WhatsApp al número 3314-11-2215.

Durante la jornada, personal especializado realizará entrevistas contextuales a las familias para recabar información detallada sobre la persona desaparecida, incluyendo características físicas como estatura, cicatrices, tatuajes, prótesis, piezas dentales y otros rasgos distintivos. Posteriormente, se llevará a cabo la toma de muestras de ADN a integrantes del núcleo familiar, como madres, padres, hijas, hijos y hermanos.

Los datos recabados serán analizados por el Centro de Identificación Humana y el Laboratorio de Genética, con el propósito de generar perfiles genéticos que permitan su comparación con registros de Personas Fallecidas Sin Identificar, contribuyendo así a procesos de identificación.

El servicio es completamente gratuito y no es requisito haber presentado previamente una denuncia ante la Fiscalía. La convocatoria está dirigida a familias que habitan en municipios de la región Sur, como Jilotlán de los Dolores, Pihuamo, Gómez Farías, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán, Tolimán, Tonila, Tuxpan, San Gabriel, Zapotiltic y Zapotitlán de Vadillo.

Entre los requisitos, se solicita presentar una identificación oficial vigente con fotografía; en el caso de menores de edad, deberán acudir con su CURP. Asimismo, se recomienda llevar fotografías de la persona desaparecida para facilitar la identificación de sus rasgos físicos.

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses reiteró su compromiso de brindar atención cercana, humana y profesional a las familias, así como de fortalecer los mecanismos que permitan avanzar en la identificación de personas desaparecidas en la entidad.