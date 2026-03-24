Jalisco lleva la educación a las calles: INEEJAD recibe camión escuela para combatir el rezago educativo

Con el objetivo de acercar la educación básica a jóvenes y adultos en situación de rezago, el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos recibió en comodato un camión escuela por parte de Fundación Traxion, una iniciativa que permitirá ampliar la cobertura educativa en los 125 municipios de Jalisco.

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La unidad está equipada con 25 computadoras, lo que la convierte en un aula itinerante capaz de ofrecer servicios educativos gratuitos. A través de este espacio, las y los usuarios podrán presentar exámenes en línea y obtener certificados de primaria y secundaria, facilitando así sus procesos de acreditación sin necesidad de trasladarse a un centro fijo.

Esta acción adquiere especial relevancia frente al panorama del rezago educativo en la entidad, donde más de 1.8 millones de personas se encuentran en esta condición. De acuerdo con cifras oficiales, 172 mil 500 personas enfrentan analfabetismo, 524 mil 673 no han concluido la primaria y más de un millón 149 mil carecen de estudios de secundaria, lo que representa uno de los principales desafíos en materia de desarrollo social.

El director general del INEEJAD, Luis Fernando Morales Villarreal, destacó que la colaboración entre gobierno, iniciativa privada y sociedad civil es clave para avanzar en las metas educativas, subrayando que este tipo de alianzas permite llevar oportunidades a quienes más lo necesitan.

Durante el evento de entrega, también se reconoció el esfuerzo de personas que concluyeron su formación académica, mediante la entrega de 12 certificados de educación básica —cinco de primaria y siete de secundaria—, así como dos constancias de alfabetización. Asimismo, educandos realizaron exámenes en línea dentro del camión escuela, demostrando su operatividad como espacio educativo móvil.

Por su parte, Alejandra Méndez reafirmó el compromiso social de la organización para impulsar proyectos que generen un impacto positivo, especialmente en el ámbito educativo, donde se busca transformar vidas a través del acceso al conocimiento.

El acto contó también con la presencia de Andrea Blanco Calderón, coordinadora general estratégica de Desarrollo Social, y de Juan Carlos Flores Miramontes, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer las estrategias que permitan reducir las brechas educativas en el estado.

El camión escuela forma parte de una política estatal orientada a garantizar que más personas jóvenes y adultas concluyan su educación básica, acercando los servicios directamente a sus comunidades y eliminando barreras de acceso.

Cabe destacar que en 2025, el INEEJAD superó su meta anual al alcanzar un 102.5 por ciento de cumplimiento, beneficiando a 28 mil 890 personas en procesos de alfabetización, primaria y secundaria, lo que refleja el impacto de este tipo de programas en la transformación educativa de Jalisco.