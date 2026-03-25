Jalisco lanza Distintivo CRECE para impulsar empresas incluyentes y competitivas

Con el objetivo de fortalecer la competitividad económica a través de la inclusión laboral, la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco presentó el Distintivo CRECE: Entornos Empresariales Incluyentes, un mecanismo dirigido a empresas de cualquier tamaño o sector que operen formalmente en el estado.

El distintivo busca reconocer a aquellas organizaciones que implementen políticas con perspectiva de género, enfoque de cuidados y prácticas laborales equitativas, además de ofrecerles beneficios como prioridad en programas de apoyo económico del gobierno estatal.

La estrategia es resultado de un esfuerzo conjunto entre la SEDECO, Fundación Marisa, que aporta la perspectiva de género y responsabilidad social, y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, encargado de brindar acompañamiento técnico y asegurar la alineación con estándares internacionales en materia de derechos laborales.

De acuerdo con autoridades estatales, el distintivo no solo busca reconocer buenas prácticas, sino acompañar a las empresas en un proceso progresivo de mejora interna. Esto incluye diagnóstico, diseño e implementación de un plan de trabajo personalizado, con herramientas que van desde protocolos contra la discriminación hasta adecuaciones en infraestructura y estrategias de inclusión.

El proceso contempla cinco etapas: registro, validación documental, diagnóstico, implementación y evaluación técnica. En esta última fase se revisará que las empresas cumplan con criterios de accesibilidad, prevención de acoso, integración laboral y condiciones equitativas de trabajo.

Las empresas interesadas podrán registrarse hasta el 1 de agosto de 2026 a través del sitio oficial habilitado por SEDECO. Como parte de los requisitos, deberán presentar documentación básica como acta constitutiva, comprobante de domicilio y constancia de situación fiscal, así como una breve justificación para obtener el distintivo.

Una vez aprobado el proceso por un comité integrado por las instituciones participantes, las empresas podrán portar el Distintivo CRECE, lo que las posiciona como espacios laborales incluyentes, fortalece su reputación y abre nuevas oportunidades de negocio.

Con esta iniciativa, Jalisco apuesta por consolidar un modelo de desarrollo económico donde la inclusión no solo es un valor social, sino también un factor clave para la productividad y el crecimiento sostenible.