Innovación

Más de mil estudiantes de primaria de 55 municipios participan en un proceso formativo que promueve innovación, liderazgo y pensamiento crítico desde la infancia

Impulsan talento infantil con el programa Reto Kids Jalisco 2026

Por Camilo S. Ramírez

on el objetivo de fortalecer el desarrollo del talento desde edades tempranas y fomentar una cultura de innovación y emprendimiento, el Gobierno de Jalisco avanza en la etapa formativa de la primera edición de Reto Kids Jalisco 2026, un programa dirigido a niñas y niños de educación primaria que busca potenciar sus habilidades y su capacidad para generar soluciones a problemáticas de su entorno.

Reto Kids Jalisco 2026

En esta primera fase participan más de mil estudiantes de cuarto a sexto grado provenientes de 55 municipios del estado, quienes actualmente cursan una serie de diez módulos digitales enfocados en el desarrollo de habilidades clave como pensamiento crítico, creatividad, liderazgo, empatía y resiliencia. A través de estas herramientas formativas, las y los participantes pueden analizar su realidad, identificar retos en sus comunidades y proponer ideas para atenderlos.

El programa está diseñado para que las niñas y niños asuman un papel activo en la construcción de soluciones, fortaleciendo su capacidad de colaboración y su visión emprendedora. Con este proceso, se busca que comprendan mejor su entorno y desarrollen proyectos que contribuyan a mejorar la vida en sus comunidades.

Reto Kids Jalisco 2026

Reto Kids Jalisco se desarrolla en tres etapas. La primera corresponde a la formación digital que se lleva a cabo del 4 de marzo al 10 de abril; posteriormente se seleccionará a 24 finalistas estatales que participarán en un Bootcamp digital intensivo donde fortalecerán habilidades de comunicación, pensamiento estratégico y presentación de proyectos.

En la fase final, las y los participantes presentarán sus propuestas durante la Gran Feria Estatal Reto Kids, donde se reconocerá a tres niñas y niños por su potencial como agentes de cambio. Además de los apoyos económicos y herramientas de innovación que recibirán, el programa también contempla el reconocimiento a docentes mentores, quienes acompañan el proceso formativo y contribuyen a impulsar el talento y las capacidades de los estudiantes.

Reto Kids Jalisco 2026

Datos útiles:

Programa: Reto Kids Jalisco 2026

Participantes: Más de mil niñas y niños de 55 municipios

Etapa actual: Formación digital

Periodo de formación: 4 de marzo al 10 de abril

Siguientes fases: Bootcamp digital para 24 finalistas y presentación de proyectos en la Gran Feria Estatal Reto Kids.

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