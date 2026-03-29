Impulsan talento infantil con el programa Reto Kids Jalisco 2026

on el objetivo de fortalecer el desarrollo del talento desde edades tempranas y fomentar una cultura de innovación y emprendimiento, el Gobierno de Jalisco avanza en la etapa formativa de la primera edición de Reto Kids Jalisco 2026, un programa dirigido a niñas y niños de educación primaria que busca potenciar sus habilidades y su capacidad para generar soluciones a problemáticas de su entorno.

Reto Kids Jalisco 2026

En esta primera fase participan más de mil estudiantes de cuarto a sexto grado provenientes de 55 municipios del estado, quienes actualmente cursan una serie de diez módulos digitales enfocados en el desarrollo de habilidades clave como pensamiento crítico, creatividad, liderazgo, empatía y resiliencia. A través de estas herramientas formativas, las y los participantes pueden analizar su realidad, identificar retos en sus comunidades y proponer ideas para atenderlos.

El programa está diseñado para que las niñas y niños asuman un papel activo en la construcción de soluciones, fortaleciendo su capacidad de colaboración y su visión emprendedora. Con este proceso, se busca que comprendan mejor su entorno y desarrollen proyectos que contribuyan a mejorar la vida en sus comunidades.

Reto Kids Jalisco 2026

Reto Kids Jalisco se desarrolla en tres etapas. La primera corresponde a la formación digital que se lleva a cabo del 4 de marzo al 10 de abril; posteriormente se seleccionará a 24 finalistas estatales que participarán en un Bootcamp digital intensivo donde fortalecerán habilidades de comunicación, pensamiento estratégico y presentación de proyectos.

En la fase final, las y los participantes presentarán sus propuestas durante la Gran Feria Estatal Reto Kids, donde se reconocerá a tres niñas y niños por su potencial como agentes de cambio. Además de los apoyos económicos y herramientas de innovación que recibirán, el programa también contempla el reconocimiento a docentes mentores, quienes acompañan el proceso formativo y contribuyen a impulsar el talento y las capacidades de los estudiantes.

Reto Kids Jalisco 2026

Datos útiles:

• Programa: Reto Kids Jalisco 2026

• Participantes: Más de mil niñas y niños de 55 municipios

• Etapa actual: Formación digital

• Periodo de formación: 4 de marzo al 10 de abril

• Siguientes fases: Bootcamp digital para 24 finalistas y presentación de proyectos en la Gran Feria Estatal Reto Kids.