Jalisco reúne a industria, academia y gobierno para impulsar la innovación tecnológica

La inteligencia artificial, la robótica, la biotecnología y las tecnologías espaciales fueron algunos de los temas centrales del Foro Ejecutivo Jalisco 2026, realizado por primera ocasión a nivel internacional en el Centro Cultural Universitario, con la participación de representantes de la industria, la academia y el gobierno.

Fortalece Jalisco la colaboración entre sectores para impulsar la innovación (ALICIA REYES )

El encuentro tuvo como objetivo identificar oportunidades de innovación tecnológica, establecer prioridades para fortalecer la competitividad regional y generar vínculos entre el conocimiento científico y el desarrollo económico.

La iniciativa fue impulsada por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), Sección Guadalajara; la Universidad de Guadalajara, a través de CUTlajomulco y la Coordinación General de Tecnologías de la Administración; la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), y la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco (PLAi).

Durante el foro, Mauro Garza Marín, coordinador general estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico del estado, destacó la colaboración entre empresas, universidades y autoridades como un elemento para impulsar la innovación.

“Lo que hace grande a nuestro estado es este ecosistema conformado por la industria (...), por la academia, que juega un rol fundamental, y por el gobierno, que es articulador y facilitador”, afirmó.

Además de intercambiar experiencias, los participantes analizaron oportunidades estratégicas en sectores tecnológicos y productivos, con el propósito de fortalecer la vinculación entre quienes desarrollan conocimiento y quienes pueden convertirlo en soluciones e innovación.

Fortalece Jalisco la colaboración entre sectores para impulsar la innovación (ALICIA REYES )

El foro tendrá continuidad en ciudades como São Paulo, Brasil, y Toronto, Canadá, donde líderes empresariales, académicos, autoridades y especialistas analizarán las principales megatendencias tecnológicas hacia 2030 y las oportunidades que estas representan para el desarrollo de Jalisco.