Movilidad, uno de los retos de Jalisco; Lemus destaca renovación del transporte público

Reducir el tiempo que las personas pasan en el transporte público, particularmente durante las horas pico, es uno de los retos que enfrenta Jalisco en materia de movilidad, reconoció el gobernador Pablo Lemus Navarro, quien, en un mensaje publicado en sus redes sociales con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, presentó los avances y acciones impulsados para modernizar el sistema de transporte.

Pablo Lemus

“Tu tiempo es lo más valioso”, expresó el mandatario al señalar que el objetivo es que las y los jaliscienses puedan trasladarse con mayor rapidez y destinar menos tiempo a sus recorridos para disfrutarlo con sus familias.

Entre los avances que destacó se encuentra la incorporación de más de 300 camiones nuevos al transporte público, así como la puesta en marcha de la Línea 4 del Tren Ligero, que conecta con Tlajomulco, y la Línea 5, sobre la carretera a Chapala. También mencionó la llegada de nuevas unidades para Mi Macro y vagones para el Tren Ligero.

A estas acciones se suma la incorporación de mil bicicletas eléctricas al sistema Mi Bici, que pueden utilizarse sin costo adicional al momento de desanclarlas, con la intención de ampliar las opciones de movilidad y facilitar los desplazamientos dentro de la ciudad.

“Cada vez mejor es lo que más nos importa y en eso estamos concentrados”, afirmó Lemus, quien reconoció que la movilidad continúa siendo uno de los principales desafíos de la entidad, aunque aseguró que se avanza en distintas alternativas para atender las necesidades de traslado de la población.

El mensaje forma parte de la serie de publicaciones que el gobernador comparte en redes sociales en el marco de su Segundo Informe de Gobierno, en las que expone acciones y resultados de su administración en distintos rubros.