Destaca Jalisco acuerdo histórico por el agua y avances en infraestructura

En el marco de la entrega del Segundo Informe de Gobierno de Pablo Lemus Navarro ante el Congreso del Estado, el Gobierno de Jalisco destacó los avances y proyectos estratégicos en materia de agua e infraestructura, entre los que sobresale el acuerdo histórico con el Gobierno de México para atender la problemática hídrica del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Este acuerdo representa uno de los logros más relevantes de la administración estatal, al establecer una inversión cercana a los 25 mil millones de pesos para garantizar el abasto y mejorar la calidad del agua en la metrópoli. De este monto, 10 mil 200 millones de pesos serán aportados por Jalisco y 14 mil 500 millones por la Federación, mediante ajustes presupuestales.

El plan fue anunciado por el gobernador Pablo Lemus y la presidenta Claudia Sheinbaum, como resultado del diálogo y la coordinación entre ambos gobiernos para atender una problemática que durante décadas ha afectado a los habitantes de la ciudad.

Entre las principales acciones destaca la modernización integral de la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle, infraestructura con 70 años de antigüedad que abastece aproximadamente al 42 por ciento de los hogares metropolitanos. Los trabajos tendrán una duración estimada de dos años y contemplan una primera etapa que permitirá potabilizar tres mil litros de agua por segundo, con el objetivo de terminar con la rotación del servicio de agua limpia.

A estas acciones se suma el saneamiento del canal y la presa Las Pintas, así como la rehabilitación de colectores para reducir los riesgos de contaminación del sistema de abastecimiento. En coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), también se detectaron 150 descargas irregulares en la zona, de las cuales 80 fueron clausuradas.

Como parte de los proyectos federales previstos para 2027 se encuentra la construcción del nuevo Acueducto Chapala-Guadalajara, así como el Acueducto Calderón-San Gaspar y la ampliación de la Planta Potabilizadora número 3. En conjunto, estas obras buscan incrementar el suministro y garantizar mejores condiciones de calidad durante las próximas décadas.

Otro avance señalado por el mandatario fue la recuperación, por orden judicial, de la operación de la Planta Potabilizadora número 4, ubicada en Toluquilla, que desde 2012 estaba bajo operación de una empresa particular. También se recuperó el control de pozos profundos. La operación y mantenimiento de la infraestructura hídrica continuará a cargo del SIAPA, sin intervención de actores privados.

En materia de conectividad, otro de los avances fue la apertura a la circulación del Puente Amado Nervo, anteriormente conocido como Puente Federación, que conecta a Puerto Vallarta, Jalisco, con Bahía de Banderas, Nayarit.

La infraestructura representó una inversión de 963 millones de pesos, incluidos trabajos complementarios y derechos de vía. Tiene dos kilómetros de longitud, seis carriles —tres por sentido— y ciclovía. Se estima que beneficiará a 480 mil habitantes de la región, al reducir hasta 40 minutos los tiempos de traslado.

La obra generó dos mil 790 empleos durante su construcción y concluyó cuatro meses antes del plazo contractual previsto, consolidándose como una intervención relevante para mejorar la movilidad y la conexión entre ambos estados.