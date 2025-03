Analiza FGR atraer caso del rancho de exterminio en Teuchitlán: Sheinbaum

Luego del hallazgo del rancho de exterminio y entrenamiento del crimen organizado en Teuchitlán, la presidenta de México Claudia Sheinbaum señala que la Fiscalía General de la República (FGR) debería de atraer el caso pues anteriormente este mismo espacio había sido intervenido por la Fiscalía de Jalisco, por lo que se debe de aclarar porqué se mantuvo actividad en este espacio.



“Es terrible (el hallazgo). Ahora, ¿qué corresponde al Gabinete de Seguridad, a las Fiscalías en su momento, a los tribunales o al poder judicial? pues investigar y ver, en particular en este caso, que ya se había hecho, entiendo un primer cateo la fiscalía estatal, ¿por qué después no resguardaron el lugar?”, pregunta la presidenta.



“Pues hay que hacer una investigación de qué fue lo que pasó. El gobernador, hay que decirlo, también está en esto, está muy en contacto con el secretario de seguridad y con la Fiscalía General de la República si es necesario atraer el caso. Lo están revisando”, afirma la presidenta.



Sobre la atracción del caso, la dirigente estatal de Morena, Erika Pérez, se pronuncia para que sea de esta manera para que se realice “una investigación seria y transparente”, califica el hallazgo del campo de exterminio en Teuchitlán como una tragedia.



“No podemos seguir normalizando que Jalisco sea tierra de fosas, de desapariciones y de impunidad (…) Si no han podido, si no han querido, entonces es momento de que el gobierno federal intervenga. Es urgente que la Fiscalía General de la República atraiga el caso y realice una investigación seria y transparente”, pide la dirigente estatal.



Añade que no se aceptan más excusas ni omisiones del gobierno estatal en el tema, expresa su respaldo a los colectivos de búsqueda de personas.



“A las familias que siguen buscando: no están solas. Sus voces deben ser escuchadas, su dolor no puede ser ignorado. Desde Morena Jalisco, exigiremos justicia y actuaremos para que estos horrores no se repitan. Jalisco merece vivir en paz, y si el gobierno estatal no es capaz de garantizar, exigimos que la Federación tome el control”, concluye Erika Pérez.