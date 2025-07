Disminuyó agua pluvial que llega a la laguna

La lluvia que llega a la laguna de Zapotlán ha disminuido y, por lo general, llega acompañada de “un arrastre considerable de sólidos”, concluyó la investigación “Generación de escorrentías en un bosque seco tropical en la cuenca de Zapotlán, lo que genera un desbordamiento del cuerpo de agua, explicó, José Guadalupe Michel Parra, académico del Centro Universitario del Sur.Este proyecto doctoral es del estudiante Kegan Farrick, de la Western University de Ontario, Canadá y en cuya investigación se involucró el CUSur a partir de un convenio de colaboración; la investigación recibió 70 mil dólares del gobierno canadiense “se estuvo monitoreando la cuenca en sus diferentes escorrentías”, al principio en la subcuenca de la Catarina y posteriormente en la parte alta de la montaña, dijo Michel Parra.El académico del CUCSUR manifestó que los resultados no son halagadores, ya que en algunas partes del país se sufre estrés hídrico y en otras abundancia de agua: “aquí tenemos problemas de estrés hídrico por las escorrentías, dado que las actividades principalmente antropogénicas han perturbado la montaña en su cuenca alta; eso interrumpe el ciclo del agua y sus escorrentías, ya que lo hace de forma superficial y no se absorbe al subsuelo, y lo que genera es un arrastre considerable de sólidos de suelo al lago”.En apariencia, el lago ha incrementado su nivel, el tramo del periférico a su paso por el cuerpo de agua está cerrado porque que éste se está desplazando con tendencia hacia la parte sur y no hacia la parte norte, como estuvo en algún momento, señaló Michel Parra quien expresó que esta situación pudiera generar un conflicto de tenencia de tierra, en corto plazo, ya que en esa zona convergen las concesiones federales y ejidales.El estudiante de la Western University presentó parte de los resultados obtenidos en tres años de investigación, a las autoridades del campus universitario y del gobierno municipal, en el lapso del estudio fue asesorado por el doctor Brian Branfireun, del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Western University.Farrick precisó que los bosques secos como los de Zapotlán El Grande ocupan 42% del total de los bosques tropicales y representan 19% en el mundo, con una distribución principalmente en México, Sudamérica, África y Asia.El doctorante explicó que su estudio es vital porque se conoce poco de la hidrología en este tipo de ecosistema.

