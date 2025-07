Piden más recursos para planteles UdeG

El rector General de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Tonatiuh Bravo Padilla, exhortó al Gobierno del Estado de Jalisco, igualar la cantidad de sus aportaciones con las que hace la Federación. “Para el subsidio ordinario nosotros solicitamos que se empaten la cantidad de recursos que va a dar la Federación con lo que aporta el Estado y para eso faltan casi 55 millones de pesos (mdp)”El titular de la máxima casa de estudios de la entidad refirió que varios proyectos universitarios se verían estancados en caso de que el Ejecutivo Estatal no acceda a esta y otras solicitudes de carácter financiero, pues argumentó existen proyectos de planteles educativos aún estancados.“Adicionalmente estamos solicitando un poco más de 500 millones de pesos para el tema de infraestructura, porque la principal demanda es justamente el tema del ingreso de estudiantes y para eso se necesita un incremento de infraestructura, y por otro lado, la conclusión de proyectos estratégicos de la Universidad de Guadalajara”, detalló la máxima autoridad universitaria.Infraestructura

También precisó que los recursos son para invertir en el Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá), el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), una nueva preparatoria en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y para el Centro Universitario del Norte (CUNorte).En caso de no ser atendida su petición, señaló Bravo Padilla, la UdeG padecería un problema muy grande que obstaculizaría el correcto cumplimiento de las funciones sustantivas. “Imagínense alumnos que fueron admitido el año pasado o antepasado, nosotros no los podemos sacar de la Universidad, no les podemos anular su aceptación pero van a tener que trabajar en condiciones muy precarias, sin laboratorios, sin los elementos de calidad que se requieren”, indicó, al tiempo que destacó que la UdeG pretende seguir desarrollando bibliotecas, más centros de cómputo y todo lo enecesario para brindar una educación de calidad.En veremos prepa en ZMG

En cuanto a la nueva preparatoria en la ZMG, el rector de la UdeG aclaró que no es un hecho que será en Tlajomulco la primera opción. Aunque es donde se lleva ventaja en cuanto a trámites y requerimientos, sin embargo podrían surgir otras opciones de última hora.“Estamos viendo nosotros varios terrenos. Acuérdense ustedes que acabamos de resolver con Tlajomulco y con Zapopan lo de terrenos nuevos. Guadalajara está tras la búsqueda y hemos platicado con el presidente municipal, el cual está interesado en la localización de lugares adecuados”.El rector universitario confía en que autoridades estatales acepten brindar mayores recursos a la UdeG, para concretar sus proyectos, además de tener un acercamiento con diputados del Congreso local para que ayuden a aterrizar más recursos para la máxima casa de estudios en Jaliaco.mac

