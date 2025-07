Urge conocer calidad del agua subterránea

El investigador del Departamento de Técnicas de Construcción del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD), José Arturo Gleason Espíndola urgió a instalar una red de monitoreo de aguas subterráneas, así como medir el escurrimiento en zonas de la ciudad que suelen presentar inundaciones cada temporal.“Es necesario que abordemos el tema de manera científica y técnica para encontrar las soluciones” comentó.

Gleason Espíndola subrayó que es necesario contabilizar el agua que se tiene en el subsuelo, superficie y medioambiente para aplicar políticas públicas sobre su manejo.“Si no hay datos concretos de cuánta agua se tiene, ¿cómo planeas? Eso es trabajar sin fundamentos. Mientras no sepamos cuánta agua hay en el subsuelo y su calidad, construir presas, instalar tubos y drenajes no servirá para resolver el problema de agua que tiene la ciudad”.El profesor de la Universidad de Guadalajara (UdeG) dijo también que de continuar con las mismas prácticas, tal y como lo señala la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 30 o 40 años el agua ya no será potable por su baja calidad.Por su parte, la doctora Carla Delfina Aceves Ávila quien es responsable del Programa Universidad Sustentable (PLUS), subrayó la importancia de proponer soluciones a los problemas de abastecimiento de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).Las proyecciones anteriores fueron resultado del panel “Agua, energía y medio ambiente”, realizado como parte de las actividades del Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente LEAD-México 2016, en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola”.lg

