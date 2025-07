Liderarán en el Tec proyectos mundiales

Estudiantes del Tecnológico de Monterrey, campus Guadalajara en conjunto con nueve universidades más, llevarán a cabo una investigación de temas de innovación en mercados emergentes.

“Conocimiento e innovación para y desde mercados emergentes” (KITFEM, por sus siglas en inglés) es el nombre del proyecto que planea el Tec a través de su Centro Asia Pacífico.

Para lo anterior, los alumnos recibieron apoyo económico, luego de que su plan resultara seleccionado por el programa europeo de financiamiento para la investigación Horizon 2020 (H2020).

El KITFEM tendrá una duración de tres años y el apoyo económico se utilizará para talleres, viajes de investigación, organización de congresos, encuestas y visitas a compañías, entre otros aspectos.

“El compromiso es que en cada una de las áreas tenemos que escribir dos artículos de nivel internacional y mandarlos a los mejores journals del tema”, señaló el director del Centro Asia Pacífico y director del Master in Engineering Management (MEM) del Tec de Monterrey, Mauricio Cervantes.

Cabe hacer mención que el “Conocimiento e innovación para y desde mercados emergentes”, forma parte de la continuación de un trabajo que empezó hace más de dos años en el Centro Asia Pacífico y está vez, enfocará su labor en cuatro áreas temáticas:

· Conocimiento internacional y transferencia tecnológica,

· Innovación colaborativa,

· El papel de los empleados en la cultura innovadora de las empresas,

· Migrantes como agentes de transferencia de conocimiento.

“El tema de fondo es cómo hacer nuestras pequeñas y medianas empresas más productivas para que al final de cuentas puedan subir las economías”, para ello, “seleccionamos emerging market, los mercados que están emergiendo, y en estos mercados estudiamos cómo puede la red empresarial ser más innovadora y más competitiva”, explicó Cervantes.

Para ello, director del Centro Asia Pacífico dijo que los académicos participantes analizarán a las empresas europeas que han sido exitosas en México como a las mexicanas que han ido a Europa y han realizado un papel sobresaliente.

Para este proyecto, las instituciones educativas involucradas son además del Tec de Monterrey, la Jinan University (China), Renmin University of China, Vietnam National University (Vietnam), Al Akhawayn University in Ifrane (Marruecos), Colegio Universitario de Estudios Financieros (España), University of Salento (Italia), Georg-August-University of Goettingen (Alemania), University of Southern Denmark y la Aires News Comunicación S.L. (España).

DATO

El H2020 es un instrumento financiero que impulsa la investigación en universidades europeas y, gracias a un convenio con CONACyT, también instituciones educativas en México.

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .