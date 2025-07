Jalisco resguarda a las tortugas marinas

A través del Programa de Conservación de Tortugas Marinas del Centro Universitario de la Costa Sur (CUCSur) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), alrededor de cinco mil 700 nidos fueron rescatados por profesores, estudiantes, administrativos y voluntarios de la Casa de Estudios durante la temporada de anidación que comprendió el periodo de agosto a diciembre pasados.

Antonio Trejo Robles, investigador del CUCSur, explicó que el programa opera por medio de cuatro campamentos ubicados en las costas de Jalisco. El principal es el de La Gloria, instalado en el Playón de Mismaloya, en Tomatlán, donde se vigilan más de 20 kilómetros de playa y en el que este año fueron resguardados tanto de depredadores como del propio ser humano, cinco mil nidos aproximadamente.

“Si no estuviéramos ahí se perdería casi la totalidad de los huevos. La gente de las comunidades comenta que si no protegiéramos a la tortuga –como lo hacemos desde hace 30 años–, ya se hubieran extinguido. Aún cuando se sabe que está prohibido capturarlas, o a sus huevos, si tuvieran la oportunidad, las personas acabarían con más de 80 por ciento de las anidaciones”, afirmó el también responsables del campamento La Gloria.

De acuerdo con el académico de la UdeG, los otros puntos de conservación son: playa del Coco, donde se logró la protección de 583 nidos; Bahía de Navidad (Barra de Navidad y Melaque), con 96, y el hotel Los Ángeles Locos en Tenacatita, en el que se rescataron aproximadamente 100 nidos. En todos dijo, se cuenta con comités de vigilancia y se imparten talleres de educación ambiental.

Trejo Robles comentó que en general, el balance de 2016 fue bueno, ya que la cantidad de nidos protegidos en esta temporada fue similar a la del año anterior; no obstante, lamentó que en está ocasión, no pudiera superarse la cifra debido a que no arribaron a las costas tantas tortugas como esperaban.

Por otra parte, en lo que respecta a las labores en los campamentos, dijo que ésta consiste en vigilar las playas y buscar a las hembras que salen a poner sus huevos, esperar unos 45 minutos desde que salen del mar hasta que regresan y luego colectar los huevos.

“Después de colectarlos (huevos), llenamos algunas fichas de control y los trasladamos a los corrales de incubación donde están protegidos y monitoreamos la temperatura y la humedad. Después de 45 días nacen las crías, a las cuales pesamos, medimos, y son liberadas al mar”.

Por último, Antonio Trejo agregó que el proceso de eclosión (salida del huevo) continuará hasta el mes de febrero, y hasta entonces podrán hacer una evaluación del trabajo realizado en los corrales de incubación.

Aquellas personas que estén interesadas en participar como voluntarios para salvar a las tortugas marinas, pueden comunicarse al teléfono 31 53 55 63 30, o escribir al correo electrónico jtrejo@costera.melaque.udg.mx.

