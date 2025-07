Lucha contra violencia escolar, labor compartida

La violencia se teje en las relaciones que establecemos en la vida cotidiana. Por eso, la existente en las escuelas es una responsabilidad compartida, coincidieron Nelia Tello y Adriana Ornelas Bernal, académicas de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS), dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“En la sociedad vivimos una crisis generalizada y permanente, un resquebrajamiento de su tejido, de lo que significa estar juntos, y es en ello en lo que hay que poner la mayor atención”, apuntaron.

HECHOS ENCAPSULADOS

Durante una rueda de prensa, Ornelas Bernal señaló que ante los recientes casos de violencia escolar, las personas han tomado el camino del escándalo, entendido éste como el que hace ruido o asombra; eso dijo, “encapsula la situación y ocasiona que regresemos a la rutina pensando que ya pasó, o que le ocurrió a otros no nos va a pasar, sin asumir ninguna responsabilidad ni pensar más allá”.

Mientras que Nelia Tello, exdirectora de la ENTS y coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Violencia Escolar, sostuvo que es preocupante que los planteles educativos sean vistos como espacios de control y no de formación y aprendizaje.

“Ahí se replica lo que sucede en la sociedad, y los menores están adquiriendo habilidades para dar respuesta a la violencia en la que vivimos; aprenden a subsistir”, sostuvo.

JÓVENES INVISIBILIZADOS

Según investigaciones realizadas por Tello Peón, entre alumnos de secundaria, cuando alguien los molesta, el 80 por ciento opta por ignorar el hecho, hasta el día en que se hartan, y cuando acusan, no pasa nada porque los adultos invisibilizan a los jóvenes.

Además, apuntó que 78 por ciento de los estudiantes reconoce que hay violencia en su escuela, cosa que antes no ocurría. “Quienes no la distinguen son un foco de atención que no se debe dejar pasar. Hay que estar atentos a las alertas”, enfatizó Nelia Tello.

En todas las escuelas hay un porcentaje de entre cinco y ocho por ciento de jóvenes excluidos por cuestiones de aprendizaje, económicos o relacionales, y que en vez de ser atendidos e integrados, son cambiados a otro plantel educativo.

Ante este fenómeno dijo, “es importante tener en cuenta el aspecto psicológico, pero más que problemas psicológicos masivos, enfrentamos conflictos sociales que deben ser atendidos”.

Por último, la académica propone diversos modelos de intervención. El último de ellos es el ACI (Aceptación, Confianza e Inclusión), y se basa en atender los problemas sociales y relacionales de desconfianza, exclusión y rechazo que suceden no sólo en las instituciones educativas, sino también en los hogares. Se trabaja con todos los actores y no se habla de conceptos sino de habilidades para la vida, que se practican en la relación cotidiana.

