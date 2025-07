Exhortan a modificar acuerdos comerciales

México debería dejar que termine el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) antes de aceptar una renegociación como lo sugiere el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el académico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), Arturo Santa Cruz Díaz.

“Lo que plantea (Donald Trump) es una renegociación, algo que no sería aceptable para nuestro país. Lo que se podría hacer ahora, sería añadir algunos puntos al tratado, pero sin abrirlo, porque si eso pasa el instrumento tiene que ser aprobado por los congresos y un evento de ese tipo llevaría a una politización y una gran incertidumbre”, comentó.URGEN A DIVERSIFICAR SUS EXPORTACIONES

Por su parte, Melba Falck, investigadora también del Departamento de Estudios del Pacífico, explicó que el país requiere diversificar sus productos y destinos de exportación para evitar la concentración que ocurrió con Estados Unidos. Agregó que Japón se ha convertido en un buen aliado, ya que es la única nación de Asia con la que se ha firmado un acuerdo de asociación económica.

“Las exportaciones e importaciones de México, desde que firmamos el TLCAN, se han multiplicado por cinco veces, ahora estamos entre los lugares 15 y 16 de los principales exportadores e importadores del mundo. Exportamos alrededor de 800 mil millones de dólares, México es una potencia en comercio internacional. Estos rubros representan 60 por ciento del PIB”, dijo la académica.

Mientras que la doctora, Geneviéve Marchini dijo que el panorama actual le ofrece a América Latina la oportunidad de buscar un nuevo modelo en el que el mercado interno sea más importante.

“Hay que pensar que por más exitosa que sea la trasformación del perfil exportador de México, eso no ha beneficiado el ingreso de los mexicanos. Si vemos el ingreso per cápita de México frente al de Estados Unidos, está a la baja. México no ha cerrado la brecha con los países más avanzados, sino que se sigue ampliando”, apuntó.Preocupa situación de inmigrantes en EEUU

La red Ausjal y el Sistema Universitario Jesuita (SUJ), de las que forma parte el ITESO, se pronunciaron en contra de las políticas discriminatorias que impulsa el gobierno de Donald Trump.

“Rechazamos las medidas o políticas que discriminen o excluyan a cualquier persona, y nos preocupa la situación de la población inmigrante en Estados Unidos, entre ellos los estudiantes sin documentos, que se ven amenazados por la suspensión de la Orden Ejecutiva que implementa la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (como parte de la propuesta legislativa DREAM Act)”.

Mediante un comunicado, señalan que la condición migratoria es una medida administrativa que jamás podrá anteponerse ni restringir los derechos universales a la igualdad y a la educación, por ello, advierten que asesorarán y orientarán académica y jurídicamente a los estudiantes que sean deportados o retornen debido a su estatus migratorio.

“Nos encontramos en un momento histórico, en el que nuestras universidades deben contribuir a generar una conciencia de pertenencia a una ciudadanía global, a través de la integración del estudiantado, con el objetivo de hacer tangible la pertenencia a una misma humanidad”.

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .