Brecha salarial, otra agresión a la mujer

La desigualdad en salarios es una de las muchas agresiones que reciben las mujeres en sus trabajos, y es que de acuerdo con las asistentes al conversatorio sobre dignidad laboral de la mujer, organizado por la Asociación de Mujeres Académicas de la UdeG (AMAUdeG), hay otras formas de hacerlo como la falta de prestaciones de salud adecuadas, la ausencia de representación sindical femenina y la inequidad en oportunidades de educación y capacitación.

En dicho ejercicio realizado en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), surgieron dos propuestas que consisten en proponer reformas a la Ley Federal del Trabajo para que se adecúe el texto normativo con perspectiva de género, y crear un frente común para luchar por la dignidad de la mujer en el entorno laboral.

“Estamos proponiendo una reforma a la Ley Federal del Trabajo con perspectiva de género, lo cual, a nivel nacional, ningún grupo de mujeres ha propuesto. También un sistema de salud para mujeres que trabajan en casa y que incluso tengan un salario. Y proponemos crear un frente unido, una red de mujeres en defensa de los derechos”, explicó Raquel Partida Rocha, presidenta de la AMAUdeG.

La académica añadió que dicha reforma laboral incluyó poco más de mil artículos normativos, y se pretende proponer que las condiciones laborales de las mujeres estén más aseguradas, y un catálogo de condiciones diferentes para este género dependiendo de la labor que realicen, ya sea en el campo o en los sectores industriales urbanos.

“Incluimos un estudio de brecha salarial que realizamos el año pasado, que se trata de un problema de violencia económica y se necesita paridad salarial de manera horizontal para cumplir con los objetivos de la agenda 2030”, apuntó Partida Rocha.

Para armar el frente, invitarán a que se sumen distintas asociaciones de mujeres, sindicatos, organizaciones de estudiantes, empresarias y quienes estén interesados en abatir las diferencias.

TRABAJOS PEORES PAGADOS

Por otra parte, Partida Rocha dio a conocer los resultados de un estudio que realizó en 2016, en el cual concluyó que la brecha salarial entre hombres y mujeres oscila en un 20 por ciento, pero en muchos casos, es mayor, “pues depende de qué tipo de profesión u oficio se trate. Además, los trabajos menos remunerados o con menor posibilidad de ascenso, es donde hay más mujeres desempeñándose”.

CLASIFICACIÓN LABORAL

Por su parte, la investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CUCSH, Verónica Hurtado López, dijo que la brecha salarial es sólo la agresión más visible; sin embargo, asegura que existen otras expresiones de desigualdad que afectan a las mujeres.

“Es importante fortalecer una clasificación de las mujeres en el ámbito laboral. No es lo mismo el desarrollo de la mujer enfermera, policía o de protección civil. Tenemos que replantear con nuevos estudios para saber hasta dónde queremos llegar en esta lucha por la dignidad femenina. No puede ser que en determinados trabajos sólo se capacite al personal masculino, y no al femenino. Necesitamos fortalecer los rubros de educación, salud, equidad en la representación sindical, eliminación de las brechas salariales, como punto de partida”, mencionó.

Cabe señalar que estos conversatorios continuarán en diferentes centros universitarios y regionales de la Universidad de Guadalajara, y la idea es que luego se realicen en otros estados del país para escuchar diferentes voces, y a finales de año completar propuestas de reforma legal y de política pública.

