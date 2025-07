Embarazo, pendiente entre las millennials

Las mujeres millennials que deciden “que lo suyo no está en la maternidad –elección cada vez más frecuente en este sector– lo hacen, en gran medida, por la incertidumbre de la realidad actual, la idea de que el trabajo no está asegurado, de que la educación no garantiza movilidad social y de que el desarrollo nos está llevando a la destrucción de la ecología”, aseveraron Leonardo Olivos Santoyo y Georgina Cárdenas Acosta, académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Sobre el tema, Leonardo Olivos, académico del Programa de Investigación Feminista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades apuntó que en la actualidad, hay madres más informadas, ya que por lo regular deciden tener un solo hijo y “desde la propia gestación están conscientes de los cambios que sufrirán durante el embarazo, los procesos del desarrollo infantil y hasta los beneficios de la lactancia, gracias al acceso digital, lo cual no sucedía antes”.

FALTA DE RESPONSABILIDAD

No obstante, pese al creciente número de mujeres que han decidido no tener hijos, hay otras que sólo lo han pospuesto por falta de apoyo. A esa nueva postura de parte de las jóvenes millennials según el especialista, debe agregarse además una cultura del hedonismo, del placer, del aquí y ahora que se contradice con la idea de planificar el futuro y, por lo tanto, de no asumir la gran responsabilidad de ser madre.

“Algunas lo posponen porque si quieren ser mamás, saben que al hacerlo se verán sujetas a las dobles o triples jornadas laborales para poder tener desarrollo y éxito profesional y a la vez una vida familiar”, finalizó el especialista en estudios de género.

MIEDO AL COMPROMISO

Por su parte, Georgina Cárdenas, becaria del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, consideró que en general, los millennials tienen resistencia a los compromisos de largo plazo y se niegan a sacrificar su libertad porque buscan mantener abiertas todas sus alternativas de realización personal.

En este punto entra la maternidad, porque no sólo “para la mujer de hoy” significa renunciar a un tipo de vida, la frena, la limita laboralmente y representa una sobrecarga de responsabilidades, lo cual hace que se cuestione sobre si vale la pena ser madre.

“Si bien muchas de estas mujeres cuentan con redes de apoyo familiares, aún hace falta legislar sobre la conciliación de la vida familiar con la laboral, porque aunque se han propuesto estrategias como la de home office, ellas tienen que seguir con sus jornadas en la casa y esto incluye el cuidado de los hijos”.

TRABAS LABORALES

Finalmente, cabe destacar que hoy en día, aún hay empresas que no aceptan la maternidad y para contratar a las mujeres les preguntan previamente si son solteras o si piensan tener hijos porque saben que podrían tener ausencias laborales.

“Todas las esferas involucradas deben hacer algo para poder conciliar la vida laboral con la familiar, porque hay jóvenes que dejan de ser mamás sólo por falta de apoyos”, finalizó, Georgina Cárdenas.

