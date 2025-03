Robótica, fuera de planes de estudio

La Robótica como ciencia no es de reciente creación, pero sí de reciente popularidad entre niños y jóvenes, cada vez existe más interés por parte de estudiantes de primaria y secundaria por entrar a este campo, pero la realidad es que la mayoría lo toma como un pasatiempo y pocos como una carrera.

El facilitador de Robótica del programa Punto México Conectado en Jalisco, Miguel Ángel Rivas, ha estado presente desde que inició el proyecto hace dos años, desde entonces, ha instruido a cientos de niños y jóvenes, por su experiencia de cada 10 que ingresan al curso (que es gratuito) sólo tres se interesan por continuar con los estudios de manera profesional, mientras que el resto opta por otras carreras.

Atribuye esta baja de alumnos interesados a dos razones: no existe una vinculación entre universidades e iniciativa privada, no hay continuidad en el desarrollo de los niños y jóvenes en la robótica; mientras que la segunda tiene que ver con la falta de espacios donde se estudie.

“El problema que personalmente detecto es que hay niños muy pequeños, de ocho a nueve años que tienen una agilidad mental increíble, pero este curso dura seis meses, al momento que se acaba ya no hay continuidad para ellos, ya no hay ningún tipo de programa de Robótica que se adapte a ellos, entonces tienen que buscar alguna escuela particular para poder ir o continuar con sus estudios de Robótica”, explicó Miguel Ángel Rivas.

Aclara que Punto México Conectado no cuenta con vinculación con alguna escuela de Robótica, de ahí que no se dé la continuidad requerida o vinculación con otras escuelas.

“Se están creando talleres, pero estos talleres son de corta duración, y se está creando exactamente el mismo problema, son de corta duración, un mes por poner un ejemplo, entonces el niño de nueve años que ya compitió con nosotros un mes más ¿qué va a pasar con él? Ya no existe taller alguno, los papás nos preguntan de buena fe si hay alguna escuela donde ellos puedan continuar sus estudios de Robótica… En las otras escuelas es un problema igual. Es un programa que te dura un año de estudios de Robótica, pero si los chicos están muy pequeños, a los 10 años, por ejemplo, terminan a los 11 y ya no se les da continuidad”, refirió el facilitador.

TALENTO EN JALISCO

Jalisco se ha destacado en México por el elevado nivel de aprendizaje que los niños y jóvenes han adquirido en el campo de la Robótica, incluso han destacado a nivel internacional, al quedar campeones en el torneo mundial de Robótica RoboCup en el 2016.

El equipo de la escuela de Robótica Nética, integrado por estudiantes de distintos planteles educativos del Estado como el Colegio Inglés Hidalgo, Howard Gardner, Oxford, SEK, Jonh Dewey, Anahuacalli, Iberoamericano, Secundaria Técnica 89, CEDI y Lincoln School.

En tanto que los estudiantes de Punto México Conectado, en este 2017 se quedaron con el título nacional al competir con sus similares del resto de las entidades del país, el máximo sitio en el podio se consiguió en la categoría intermedia, mientras que en avanzado se ganó el subcampeonato.

ESCUELA GRATUITA

Punto México Conectado ofrece los talleres de Robótica de manera gratuita, son tres módulos que se cursan en seis meses, las edades de ingreso son desde los ocho hasta los 14 años de edad, quienes estén interesados en conocer más sobre el programa de estudios o solicitar un espacio pueden hacerlo a través de la página de internet: www.pmc.gob.mx

FRASE

“Tu estudias Español o Matemáticas en la escuela (primaria) y tienes un programa de estudios de seis años, aquí los programas de Robótica que existen tanto a nivel federal como cualquier otra institución privada, son relativamente cortos, cuatro, cinco meses. El niño no puede seguir más porque no hay material”, Miguel Ángel Rivas, Facilitador del programa Punto México Conectado en Jalisco

lg