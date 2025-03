Cuestionan consulta del IEPC para ciclovía

La permanencia o no de la ciclovía planteada en Boulevard Marcelino García Barragán en Guadalajara, será sometida a una consulta pública organizada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPCJ) el próximo 9 de julio, hecho que ha despertado el malestar de organizaciones civiles y suscitado dudas sobre los mecanismos que se utilizarán en dicha mecánica.

Al respecto, académicos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso), coincidieron en el hecho de que en las últimas semanas se ha polemizado sobre si la ciclovía es útil, si solamente es utilizada en períodos de clases o si contribuirá al aumento de tráfico motorizado.

“Se trata de una votación más que de una consulta…La consulta pública es un instrumento para que los ciudadanos expresen sus opiniones en temas de carácter público. La votación sirve para decidir cosas, la consulta sirve para transformar las preferencias”, señaló Jesús Ibarra, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y Paz del ITESO.

El académico hizo énfasis en que el IEPCJ busca “votos sobre esta situación (la permanencia o eliminación de la ciclovía)”, y es que según argumenta, la intención del Instituto de organizar la consulta es buena, pero el modo en que se llevará a cabo es cuestionable.

“La consulta pública es un instrumento que aporta mucho. El Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco tiene varios instrumentos, entre otros la consulta pública. Lamentablemente el IEPC no ha entendido que estos instrumentos no tienen que ver con buscar mayorías, sino con dar opinión”.

EJERCICIO DELIBERATIVO

Además, Jesús Ibarra considera que la consulta debe ser un ejercicio deliberativo, en el que participen especialistas, ciclistas y vecinos, ya que más allá de la permanencia, o no de la ciclovía, el tema a tratar es la movilidad no motorizada.

“La decisión (de hacer la consulta) está tomada y no puede ponerse a consideración otro instrumento, por ejemplo, un plebiscito para determinar si se hace o no. Esto no es procedente porque estaría violentando derechos que están en la Ley de Movilidad”, explica Ibarra.

Por último, recordó que “la Ley de Movilidad marca que los ciclistas tienen derecho a circular por vías seguras y que también deben tener esas vías para ejercer la movilidad no motorizada. Son derechos que tienen en la Ley de Movilidad”.

Por lo tanto, “el código electoral dice que está prohibido decidir sobre esos derechos. Lo que sí se podría hacer es una consulta pública para informar sobre los beneficios de la ciclovía, los problemas de contaminación, temas que podrían convencer a más de algún vecino inconforme de que se trata de una buena idea”, finalizó.

DATO

Se instalarán 81 casillas en 51 domicilios. Cada casilla tendrá la capacidad para que se emita un máximo de 750 votos, por lo que serán 60 mil 750 los participantes.

Las urnas se ubicarán en las colonias Obrera, Lomas del Paradero, Atlas, Universitaria, Unidad Modelo, Jardines del Rosario, El Rosario, Rancho Blanco, Olímpica, González Gallo, Quinta Velarde, Las Conchas y San Carlos, estarán abiertas de 9 de la mañana a seis de la tarde.