Buscan reconocer a nuevos periodistas

Manuel Falcón, Falcón a secas para quienes seguimos sus caricaturas desde hace décadas, señala que el ciudadanizado Premio Nacional de Periodismo (PNP) debe adoptar criterios que lo perfilen como un incentivo para quienes trabajan en torno a las noticias, especialmente para jóvenes.

Para Falcón, director editorial de Crónica Jalisco y jurado del Premio en representación de la Universidad de Guadalajara, no tiene caso que el PNP termine preponderantemente en manos de quien ya está consagrado o despliega su labor al cobijo de una plataforma de comunicación con poder económico y presencia nacional. Eso sería que llueva sobre mojado y sin significar mucho al galardonado.

–Eres un veterano del jurado, ¿cómo se han dado las cosas desde la ciudadanización?

–Este premio fue una respuesta crítica a lo que era la ceremonia de La Libertad de Expresión del 7 de julio, que era ir a darle las gracias al Presidente… en el 2000 se tuvo una reacción y se buscó que fuera ciudadano. El Consejo Ciudadano que actualmente se encarga de organizarlo está integrado por universidades: la de Guadalajara, la UAM, la UNAM, la de Nuevo León, Morelos, SLP, entre muchas otras. Todas las universidades aportan recursos para los premios y la organización. Yo soy miembro por parte de la Universidad de Guadalajara.

– ¿La gente que va al jurado es gente que hace periodismo?

–Exacto, se busca que sea gente con trayectoria de “talacha”. Ha habido dificultades porque a veces envían perfiles excesivamente académicos y han surgido malentendidos. El investigador de la comunicación no está necesariamente en la “talacha”, en las tareas contrarreloj o en aquellas en las que se enfrenta a los problemas de enviar por una nota o una fotografía. Su visión es más teórica.

Pero eso se ha ido ajustando para que las universidades envíen al perfil adecuado. Esta es la decimosexta entrega y hay una combinación con gente que es académica pero que sí está metida en los medios, que al menos pública o está presente en radio o televisión, que está en el diarismo.

Llegan miles de trabajos y algunos son investigaciones científicas con apartados bibliográficos, elaborados por gente que tuvo meses para preparar y pues, al ponerlos contra el artículo del reportero que se lo aventó de un día para otro…

Hay que establecer criterios claros de lo que es el diarismo y, según las categorías, ver lo que se debe hacer.

El concepto de jurado en el PNP aún no está totalmente definido y las categorías son las tradicionales: noticia, reportaje, periodismo de investigación, crónica, fotografía; uno que crea mucha polémica es el de artículo de fondo u opinión; está caricatura y está difusión científica o cultural. Este último también genera polémica porque nos cuelan verdaderos trabajos científicos y no es con criterios periodísticos como se les puede evaluar.

– ¿Y los nuevos medios de comunicación?

–Está la discusión fuerte sobre incluir las redes sociales entre las categorías, pero no hay consenso sobre cómo puede participar alguien que publica en solitario, por ejemplo en Facebook o Twitter y de repente tiene miles de seguidores, o aquel que interpreta en tono de humor una noticia en Youtube. Pienso que debería abrirse la categoría “Internet” y allí que se vaya acomodando todo aquello.

A mí, que soy caricaturista, me han llegado a comparar con los memes y yo les digo que no es lo mismo. No es lo mismo, al igual que un tuit no es un artículo de opinión.

Esa es la meta discusión sobre cómo evaluar.

– ¿Qué otros problemas han surgido para definir quién merece el premio?

–En ocasiones nos han llegado trabajos de televisión de Televisa o Azteca, comerciales, o de Tv UNAM o Canal 11; y van contra documentales muy humildes provenientes de Chiapas o Oaxaca. Evaluarlos con el mismo rasero sería injusto.

Ahora se recalcó que hay mucho más que la plataforma, porque existió el vicio en el pasado y se premiaba a lo proveniente de la Ciudad de México, puras firmas de alcance nacional. Consagrados del periodismo y terminas preguntándote qué estímulo le puedes dar con el premio a quien ya está consagrado. Es llover sobre mojado para el consagrado; y por otro lado está aquel que está empezando, por ejemplo, en Veracruz, con fuerza en su comunidad o en su ciudad y no se le reconoce.

El PNP es también un premio en efectivo, así que debe servir como estímulo y eso tiene más valor, va a funcionar más en un chavo de 25 años que quien está en un medio nacional.

El criterio es que no nos fijemos o no se le dé prioridad al medio o siempre ganarán los de Ciudad de México. Hemos tratado de que estén representados ya todos los estados y dejar atrás el centralismo.

–Me decías que la Universidad de Guadalajara está convencida de esto.

–La premiación va a ser en la Universidad de Guadalajara. Se habla ya de darle una figura organizacional más adecuada al premio; e esto, está la que la UdeG junto a la UNAM y la UAM. Al facilitar la logística, el apoyo que necesitamos como jurado para deliberar, fotocopiadoras, teléfonos, podremos hacer el trabajo sin atorarnos y convertirlo en una deliberación interminable.

La intención es que más y más universidades se vayan integrando. Me ha tocado ver que algunas se salen al no poder enviar a su representante o no tienen la fuerza económica o la infraestructura, pero en general se ha ido aumentando el número de universidades y tenemos cubierta en buena forma el territorio nacional.

La organización del jurado ya se hizo, Elvira Hernández Carballido va a ser la presidenta del mismo, ella viene de Hidalgo, pero todos tenemos que apoyarla.

