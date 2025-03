Buscan erradicar en 2030 la Hepatitis C

Con el fin de contribuir a erradicar la infección viral crónica en el año 2030 a nivel mundial, el Hospital Civil de Guadalajara (HCG) “Fray Antonio Alcalde” llevará a cabo el II Simposio “Día Mundial de la Hepatitis 2017”, con el tema “Elimina la hepatitis”.

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que alrededor del mundo existen 325 millones de personas que viven con algún tipo de hepatitis, por ello, Antonio Velarde Ruiz Velasco, jefe de la Clínica de Hígado del hospital “Fray Antonio Alcalde”, invitó a tomar conciencia de esta enfermedad mediante la difusión de conocimiento científico.

“Queremos recordar que hay otros tipos de hepatitis, como la hepatitis por hígado graso, y por otro lado, las hepatitis de origen inmunológico, que pueden causar la cirrosis hepática”.

SOBRE EL CONGRESO

Por su parte, Sandra Concepción Solórzano Olmos, presidenta de la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Jalisco, AC, dijo que en el congreso fortalecerán la capacitación y actualización del tratamiento de la hepatitis C, que en México es la que más causa problemas, y que una vez que se adquiere puede evolucionar a hepatitis crónica, cirrosis o cáncer primario de hígado.

“La hepatitis C se transmite por sangre y hay muchas cosas que no tomamos en cuenta como un cortaúñas y navajas; además, las personas acuden a un salón de belleza y no se cercioran de que los utensilios estén desinfectados”, advirtió.

HEPATITIS A, MÁS COMÚN EN NIÑOS

Mientras que el director general del HCG, Héctor Raúl Pérez Gómez, resaltó que la hepatitis tipo A es la que más provoca infección viral aguda en la infancia, adolescencia y juventud, pero aclaró que sí pueden ser candidatos a donadores de sangre quienes la padecieron.

Dijo además que hoy en día, en los HCG, aproximadamente el uno por ciento de los donadores de sangre no conocen que están infectados; mientras que ocho de cada 10 que adquieren hepatitis crónica tienen más probabilidades de morir, además de que para el tipo de Hepatitis C, no existe vacuna.

DATO

Con el tema “Elimina la hepatitis”, el Hospital Civil de Guadalajara realizará, el 28 de julio, el segundo simposio “Día Mundial de la Hepatitis 2017”. La cita es el 28 de julio, de 8:00 a 14:00 horas, en el aula magna del Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”, ubicado en calle Hospital 278, colonia El Retiro.

