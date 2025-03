Urgente humanizar y sensibilizar la moda

Ante una sociedad que desea dejar atrás el consumo sin equilibrio como estilo de vida, uno de los retos más significativos es romper los estereotipos y superar los estigmas que se han creado, en específico, en el mundo de la moda, una industria que sorprende hoy en día con tendencias incluyentes, señaló Annette Castro Padilla, egresada de ÚNICO Universidad.

“La belleza o el estilo no están dedicados solo a la mujer o al hombre con el cuerpo delgado o escultural; ahora, incluso, las personas con discapacidad tienen un lugar en las pasarelas de las muestras más importantes de la moda”, añadió Castro Padilla.

EN PRO DE UNA SOCIEDAD INCLUYENTE

Como parte de su misión de impulsar estos conceptos y plantar la semilla de una sociedad más incluyente, Castro Padilla sostuvo una plática con estudiantes de Negocios de la Moda y Diseño de Modas de dicha Universidad donde resaltó la forma en cómo se inspiró para salir adelante.

“Se trata de saber mediar la parte fría del mundo de la moda y no olvidar la parte humana, crear un equilibrio de sensibilización… No es crear moda, no es hacer una marca de ropa, es una propuesta que permita a las personas con discapacidad participar y ser parte humana y viva de este mundo”.

Además, dejó en claro que el negocio del diseño de ropa y moda necesita volverse sensible a todo tipo de temas que tienen que ver con lo humano y a la vez entregarse a una pasión, “es trabajar para tener un lugar en lo que te deseas dedicar; haz con amor y pasión tu trabajo. Debemos ser sensibles, coherentes, trabajar para apoyar al mundo, a las personas, a los artesanos, a la sociedad. Necesitamos volvernos más sensibles”.

PASIÓN CON TOQUE HUMANITARIO

“Necesitamos de jóvenes diseñadores y empresarios apasionados sin olvidar la parte humana, la parte sensible, la que da, la que invierte y apuesta por lo decente, emocional y justo”, finalizó Annette Castro, quien a lo largo de su carrera se ha dedicado al diseño de tendencias de moda, coordinación de eventos y es precursora de Moda Incluyente.

ROMPE BARRERAS CONTRA LA DESCRIMINACIÓN

Al inicio de la semana pasada, La Crónica de Hoy Jalisco entrevistó a Isabella Springmuhl, quien a sus 20 años se convirtió en la primera diseñadora del mundo con Síndrome de Down. Por su discapacidad, la joven asegura que sufrió de discriminación; sin embargo, nunca bajó la guardia y siguió con sus sueños, crear diseños pensados en la luz y libertad y rompiendo barreras contra el rechazo a personas con discapacidad.

Durante la edición 67 de Intermoda, Isabella presentó su más reciente línea de ropa a la que llamó “Alas”, con la que busca inspirar a todos a superar las barreras.

FRASES:

