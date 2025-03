Viene el tiempo de los migrantes: Solalinde

“Más que como un éxodo de pobres a los que hay que ayudar y asistir, a los migrantes hay que verlos como un signo de los tiempos y dejar de lado los paternalismos”, afirmó el padre Alejandro Solalinde quien apunta que “viene el tiempo de la mujer y de los migrantes. Son signo del fin de una época y del surgimiento de una nueva civilización que está por comenzar. Hay que saber leerlos para que sean sujetos de una nueva vida y de una nueva historia”.

Durante la plática “Alternativas de justicia frente a la violencia y la desigualdad”, organizada por la Unión de Sociedades de Alumnos del ITESO y las sociedades de alumnos de las licenciaturas en Gestión Pública y Políticas Globales y en Relaciones Internacionales, Solalinde reconocido por el trabajo que realiza a favor de los migrantes en México, destacó que “hablar de alternativas para la paz en medio de tanta violencia y descomposición no es fácil”.

En ese sentido, añadió que la principal violencia que sufren los mexicanos tiene que ver con la desinformación, con el no saber. “Somos una sociedad desinformada, no ignorante. La desinformación es grave porque es imposible hablar de paz y cambio si hay cosas que no sabemos”.

Además, afirmó que el flujo migratorio a Estados Unidos ha disminuido entre un 40 y 50 por ciento a raíz de la elección del presidente Donald Trump; aunque afirmó, la migración, no va a detenerse.

“Trump va a morir engañado si cree que va a poder cerrar la frontera. El muro es irrelevante y Trump tiene miedo porque no va a poder cumplir lo que prometió”, dijo Solalinde.

APUESTAN POR UNA SOCIEDAD INFORMADA

Por su parte, Rafael Alonso Hernández, coordinador de FM4 Paso Libre, dijo que es necesario apostar por una sociedad informada, ya que ésta será “menos proclive a ser engañada y menos propensa a hacer juicios de valor. Es necesario visibilizar las tragedias que vivimos en los estados y generar propuestas creativas e informadas para movilizarnos”.

Finalmente el sacerdote José Filiberto Velázquez, quien ha trabajado con comunidades de migrantes en Estados Unidos, señaló que una manera de combatir la violencia es “nutriendo la diversidad y el sentido de comunidad. Ver al otro y no sólo al que es idéntico a nosotros porque piensa como nosotros”.

FRASE:

“El flujo de personas no va a parar porque las cosas en Centroamérica no han cambiado, al contrario, a la pobreza y la desigualdad se ha sumado la violencia”, Alejandro Solalinde

lg