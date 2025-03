Registran un suicidio cada 40 segundos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera el suicidio como un problema grave de salud pública, y es que cada año, 800 mil personas se quitan la vida en el mundo, lo que representa una muerte por esa causa cada 40 segundos, advirtió la psicóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Emilia Lucio Gómez-Maqueo.

La académica de la Facultad de Psicología resaltó que si bien México no es uno de los países con una tasa elevada de suicidios, en las últimas tres décadas hubo un incremento de esa acción entre jóvenes de 15 a 29 años, con 12.2 casos masculinos y 3.3 femeninos por cada 100 habitantes de ese rango de edad, y se le considera, en el orbe, la segunda causa de defunción en dicho grupo etario.

Además explicó que en el país de 1990 a 2013, esa tasa pasó de 3.5 a 5 por cada 100 mil habitantes. Si se piensa en números relativos podría considerarse que no son muchos. “Sin embargo, pienso que los jóvenes no deberían suicidarse. No se trata de una cuestión moral, sino porque ellos están en una etapa en la que tienen la vida por delante y muchas veces ignoran la magnitud de su acción”.

Gómez-Maqueo planteó que por cada muerte así hay muchas tentativas, un intento no consumado de quitarse la vida; es el factor individual de riesgo más importante.

ANTECEDENTES MORTALES

También, la psicóloga dijo que este acto de dañarse a sí mismo para quitarse la vida tiene varios antecedentes, “como la reiterada ideación, planear cómo me voy a matar y la consumación. Algunos, por diferentes razones, lo intentan sin lograrlo”.

Por otra parte, advirtió que las mujeres tienen una mayor ideación suicida que los hombres, aunque éstos lo consiguen en mayor medida (por cada dos que lo intentan, uno logra ese objetivo); “ellas utilizan métodos menos mortales, como el uso de pastillas. En esos casos hay mayor posibilidad de rescate. Aunque también se ha visto que el sector femenino tiende a utilizar procedimientos más letales, semejantes a los que emplean los hombres”.

A nivel nacional, las cifras más elevadas de suicidios de mujeres corresponden a Campeche (4.7 por cada cien mil mujeres) y Aguascalientes (3.6), mientras que en el caso de los varones, destacan Quintana Roo (15.9 por cada cien mil), Sonora (14.8) y Aguascalientes (14.6). Por otra parte, Oaxaca y Michoacán son las entidades con tasas más bajas en el sector femenino y, en el caso de la población masculina el menor número de estos casos ocurre en Guerrero, Michoacán y Oaxaca.

Por último, Emilia Gómez-Maqueo dijo que el suicidio se trata de un problema de salud pública multicausal en el que intervienen factores familiares, personales y sociales, “quienes intentan quitarse la vida lo hacen no porque quieran efectuar este acto, sino porque buscan ya no continuar con una existencia que consideran ya intolerable”.

lg