¿En verdad existen los alimentos afrodisíacos?

Chocolates, degustación de cócteles a base de frutos rojos, cena en un restaurante de moda y más entrada la noche, tragos de mezcal y unos buenos pulques, son algunas de las sorpresas que tiene preparadas Martín Colunga, para festejar con su novia el Día del Amor.

El joven de 28 años de edad, dice que, aunque nunca ha pensado en consumir alimentos afrodisíacos, tiene pensado incluir este tipo de ingredientes en su cena este 14 de febrero, para imprimirle un toque de pasión, "nunca los he consumido con este fin, no los necesito, pero he escuchado que sí funcionan y nunca está de más dar un extra".

La profesora del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Ana Lilia Velázquez Silva, comenta que los alimentos afrodisíacos son una mezcla de mito y realidad, ya que hay hierbas que pueden incidir en la relajación del cuerpo humano, favorecer la circulación sanguínea o la producción hormonal, sin embargo, la fama que tienen es más exagerada que lo que realmente hacen.

En entrevista, señala que la información sobre estos alimentos es contradictorio o no tan exacta, por la forma en que la sociedad toma estos temas, ya que todas las hierbas tienen un uso medicinal, pero también ayudan a que la gente se sienta mejor o más confiada consigo mismo.

Refiere que en el caso de las mujeres el chocolate resulta como un afrodisíaco sobre todo si está en estado puro, aunque no es tan rico porque es amargo, porque sus sustancias son muy parecidas a las hormonas femeninas, lo cual hace que se sienta más confiada, tranquila y al estar así, "te sientes bien con el resto de la gente y eso provoca un aumento en el deseo sexual".

En el caso de los hombres, indica que hay una planta que se llama Damiana de California, y también se utiliza con los mismos fines, debido a que aumenta la circulación sanguínea y eso promueve erecciones más saludables y más duraderas.

Asimismo, precisa, es mejor cuando tiene un uso controlado por un fitoterapeuta o un especialista, ya que una hierba deja de tener su expresión al cabo de un mes, igual pasa con los medicamentos, si se usa por tempo prolongado el cuerpo se acostumbra y no tiene el efecto deseado. Lo que se recomienda, es usarlas de manera esporádica.

Por otra parte, la también profesora de la Universidad Autónoma de Chapingo, en cursos de medicina natural, señala que la salud sexual también tiene que ver con la parte emocional, estar relajado; en este sentido, aconseja los aceites de esencia de naranja o jazmín (recomendado para mujeres).

Así como el aceite esencial de pachuli, aunque se le atribuyen cuestiones de brujería y de rituales, este ingrediente genera mayor circulación sanguínea, oxigena el cerebro, los órganos sexuales y pulmones, "no tiene ninguna connotación negativa, salvo la desinformación que existe".

Además, también existen jugos como el de jitomate el cual es un antioxidante que trabaja al nivel del sistema reproductor masculino y no nada más funciona en las cuestiones afrodisíacas, sino en la salud.

lg