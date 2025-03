Sin un claro ganador en el debate: UdeG

El primer debate presidencial estuvo marcado por los ataques en contra del candidato puntero en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, y aunque Ricardo Anaya salió mejor librado, no hay un claro ganador, según consideró el politólogo de la UdeG, Andrea Busoletti.

El investigador de la Universidad de Guadalajara y miembro del Observatorio de Procesos Electorales de esta Casa de Estudios, indicó que el formato le pareció ágil, que permitió que algunos lo aprovecharan, sin embargo, no hubo un absoluto ganador.

“Hay un consenso, más o menos generalizado, respecto a quiénes les fue bien y a quién mal, pero ninguno sale como el gran ganador de esa contienda”, dijo Busoletti.

En el caso específico de López Obrador, quien recibió más ataques, el debate le deja intacta su base de voto duro, pues son muy fieles los simpatizantes a los ideales que representa, sin embargo, el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada por los partidos los partidos del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dejó escapar esta oportunidad de ganar voto indeciso, según consideró el investigador.

ANAYA, MÁS DINÁMICO

En contraparte, el candidato Ricardo Anaya, por “México al Frente” (PAN, PRD y MC), fue quien logró mostrar una imagen más dinámica, efectiva, competitiva y más fuerte para la campaña.

“Andrés Manuel no fue muy brillante en sus respuestas, pero el elector de Morena es muy fiel. Ellos esperaban que todos se fueran encima de Andrés Manuel y eso comprobó lo que esperaban. Quizá lo afecta en cuanto a electores que no se han definido, pues él había logrado dar una imagen distinta. En 2006 y 2012 lo perjudicó la faceta más rijosa. Él había estado atento a no cometer errores previamente, con ataques como el de Rusia, pero ayer, luego de dos horas de ataques recibidos, lo cual se entiende, se notó a un Andrés Manuel más incómodo, molesto. No cometió errores, pero sufrió”, explicó Andrea Busoletti.

Agregó que José Antonio Meade dejó escapar la oportunidad para dar bríos a su campaña; mientras que los aspirantes independientes, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez “El Bronco”, intentaron meterse a la contienda, sin buenos resultados para la primera y el segundo de manera poco ortodoxa.

