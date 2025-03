Neri lamenta la fuga de talentos en México

Previo a la reunión con estudiantes de la Preparatoria de Tlajomulco, el astronauta Rodolfo Neri Vela dijo que a los jóvenes hay que darles aliento, motivarlos para que estudien estén donde estén, para que no se den por vencidos, para que superen los obstáculos, para que tengan sueños, metas; hay que felicitarlos por estudiar y hay que orientarlos sobre las oportunidades para desarrollarse.

“Hay que inculcarles valores nacionales, algo que se ha desvirtuado y olvidado en la Secretaría de Educación Pública. La clase de Civismo ya no existe, ya no hay identidad nacional, cada quien hace lo que se le da gana, se necesita una reestructuración con voluntad y firmeza”, agregó.

Añadió que la responsabilidad de todo astronauta, especialmente de países que sólo tienen uno como México, es moral, de divulgación científica, de hablar y decir las cosas como son, sin intereses.

“Me entristece ver la situación del país que año tras año se distorsiona, inmerso en la injusticia, la impunidad, la corrupción, la violencia, los asesinatos y las falsas justificaciones de quienes están en el poder”, comentó.

DESPERDICIO DE TALENTO

Neri Vela expresó que a más de 30 años de distancia, el gobierno mexicano ha desperdiciado esta experiencia que como país se tuvo con la NASA, y los gobernantes tienen buena parte de culpabilidad de que la migración continúe sin freno, es una responsabilidad que no han sabido asumir.

“Es una tristeza que sigamos teniendo una gran fuga de cerebros. No sólo tenemos migrantes campesinos, tenemos migrantes que son los mejores talentos de México y el gobierno, complaciente, se queda con los brazos cruzados. No existen las oportunidades de desarrollo. A muchos se les dan las herramientas básicas, salen muy bien preparados y después se van becados y no regresan, porque no hay oportunidades de desarrollo en México”, precisó.

Destacó la importancia de aumentar los recursos para educación básica, media superior y superior; crear centros de investigación y exigir resultados. Otro problema es que muchas veces no se les pone fecha a los proyectos que se hacen, concluyó.