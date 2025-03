Lactario del CUCS, espacio único en ZMG

El lactario del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), el primero instalado en los centros universitarios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (AMG), es un espacio cómodo y limpio que permite atender esta función biológica de trabajadoras, alumnas y sociedad en general. Aquí, la leche de las madres se puede extraer, refrigerar y posteriormente darla a los bebés con toda tranquilidad.

El lactario, inaugurado apenas el 21 de septiembre de este año durante el Congreso Nacional de la Liga de la Leche México, es un espacio provisto de muebles cómodos, mesas, conexión a la luz, un refrigerador, y para hacer uso de él sólo requiere el registro de usuarias.

Surgió como una petición de madres en el CUCS, según explicó la Coordinadora de Investigación del plantel, doctora Bárbara Vizmanos Lamotte, quien agregó que, además, resuelve una necesidad laboral, pues la legislación pide que las madres reciban una hora más para que la pasen con su bebé, por lo que muchas se van a sus casas.

“Lo que pasa es que en los lugares de trabajo no han existido esos espacios, es algo que se está promoviendo, al menos en México. En Jalisco empezó hace unos años en diferentes organismos públicos, que lo han estado promoviendo, pero todavía no es la regla”, advirtió.

Vizmanos Lamotte –promotora del lactario– dijo que para que el sistema neuroendocrino tenga un buen funcionamiento, lo ideal es que entre las ocho horas de trabajo las madres tengan dos periodos de media hora para que lo estimule, ya sea extrayéndose la leche o amamantando a su pequeño, y qué mejor que sea en un espacio adecuado.

Así como lo hizo Gabriela Arias López, quien con apoyo de un extractor de leche y la ropa de su bebé, aprovechó este espacio para mantener la producción de leche, sobre todo el día miércoles, puesto que su jornada laboral es más larga por clases continuas y pasan muchas horas sin que pueda darle de comer a su bebé; esto le produce malestar.

Antes, el problema era la falta de espacios: “A veces nos encontramos con que no hay una conexión, o si hay una conexión, el ambiente no es el más higiénico; en otras ocasiones, puede que haya personas que no estén en favor de la lactancia o les incomoda que alguien esté con el pecho expuesto”, expresó Arias López.

COMODIDAD E INFORMACIÓN

La Jefa del Laboratorio de Evaluación del Estado Nutricio (LEEN) del CUCS, maestra Aída Cordero Muñoz, señaló que las usuarias del lactario pueden beber agua, alguna bebida caliente o fría, incluso hacer uso de la refrigeración y congelación para la leche materna.

El espacio cuenta con un pizarrón e infografías, a fin de que mientras están “en el proceso de la extracción de la leche, puedan resolver algunas dudas”.

Dicha labor se realiza con el apoyo de especialistas como la doctora Ana Sandoval Rodríguez, académica del CUCS y consultora internacional certificada en lactancia materna, quien brinda información a las madres y las familias que deciden lactar.

EL DATO

El lactario está abierto de 9:00 a 19:00 horas, y está ubicado en la calle Centro Médico sin número, edificio L, planta alta, entre las calles Sierra Morena y Sierra Nevada. En breve, el plantel concluirá una guardería y un lactario para estudiantes.