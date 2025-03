Otorgan premio al arquitecto tapatío Fernando Quirarte

En el estrado del Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara, el arquitecto Fernando Quirarte recibió el premio Trayectorias 2018 Guadalajara.

En la ceremonia en la que le fue entregado el galardón, estuvieron presentes 250 personalidades de la arquitectura, el interiorismo y el diseño de México, ante las que Quirarte expreso: "Hoy me siento contento, orgulloso y agradecido. Estar aquí, rodeado de mi familia, amigos y colegas, después de recorrer el mundo, es llegar a la cima".

"He hecho de la arquitectura una aventura creativa. La arquitectura no es para el arquitecto, es para quien la habita. Que alguien regrese a un lugar que construí es el mejor halago a mi trabajo. He aprendido que la única forma de crecer es haciendo equipo. Este premio es una celebración de la arquitectura y el diseño", agregó el arquitecto al recibir el premio en su ciudad natal, Guadalajara.

Rodrigo Noriega, director de Grupo México DESIGN, manifestó: "Le rendimos tributo al arquitecto Fernando Quirarte no solo por su trayectoria arquitectónica, sino también por su esencia humana, eso define a Trayectorias, el premio que nació en 2011 en Ciudad de México, en el Palacio de Bellas Artes; este año tuvimos la fortuna de estar en Monterrey, Mérida, Ciudad de México y que hoy cerramos en casa, en Guadalajara".

"Reconocer a un arquitecto es reconocer su amistad", sentenció, por su parte, el arquitecto José Luis de la Peña Rivero al recordar una de las frases del premiado: "la arquitectura es la vivencia de un espacio y está a la escala de los sueños".