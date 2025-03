RoboRave España fue de los jaliscienses

Tres medallas de oro y una de bronce fueron los logros de ocho alumnos jaliscienses que conquistaron la RoboRave en España y que fueron recibidos en su tierra por el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, quien destacó que este proyecto de robótica implementado en la actual administración fue un éxito al considerar ya a los equipos representados por la entidad como fuertes rivales a nivel mundial.

“Muchas gracias por lo que me dieron, aprendí también mucho de ustedes, de todo lo que me comentaban, de todo lo que hacían y pues hoy me voy con el corazón lleno de satisfacción, de logros, de alegrías y sobre todo de resultados, ver que lo que hicimos, que creer en ustedes, que apostarle en ustedes claro que es la única vía que tiene este país para salir adelante”, manifestó Sandoval en su penúltimo día de gobierno.

El mandatario destacó la labor de la Secretaría de Educación, así como la de los padres de familia, los maestros y del grupo conocido como los Toros Bravos de Jalisco, como fueron identificados en España por ser grandes competidores ya que representan a México a nivel internacional.

“Por su aprendizaje, por su dedicación, por su esfuerzo ven que tienen incentivos, que tienen resultados, ven que si ustedes trabajan al final hay un premio y así pasa en la vida, cuando uno trabaja, se esfuerza, supera los momentos difíciles, compite y siempre tiene la mente triunfadora siempre hay buenos resultados”, dijo.

IMPORTANTE COMPETENCIA

RoboRave Ibérica se llevó a cabo en Badajoz, Extremadura, España, del 26 de noviembre al 3 de diciembre; este torneo tiene una participación de más de ocho mil visitantes y 13 países compitiendo.

Charro-bots; Tapatriónicos; RoboSEJ y Jaliscobots representaron a México logrando medalla de oro en Fire Fighting; oro en Sumo 3 kg y una más dorada en sumo 2 kg, además de bronce en sumo 3 kg.

Al respecto Guillermo Rivera Aguilar, director de Pensamiento Lógico Matemático de la Secretaría de Educación Jalisco (SE) y coordinador del Programa de Robótica, explicó al titular del Poder Ejecutivo que Jalisco hoy es ejemplo con resultados, por haberle apostado a un trabajo coordinado que hoy mantiene al Estado en los primeros lugares de matemáticas en educación primaria y generando ganadores en concursos internacionales de robótica.

“Abrimos mesas de trabajo para mejorar el fortalecimiento de la calidad educativa y eventualmente el tiempo nos iba a dar la razón. No sabíamos si iban a pasar uno, dos, cinco, 10 años, pero eventualmente el tiempo nos iba a decir y nos iba a sacar resultados tangibles”, destacó.

Rivera Aguilar, reconoció que hoy cambió la visión pues antes el fomentar la educación era para mantener a la niños alejados de vicios, ahora se fomentan estos planes y programas para emprender, forjar líderes y alumnos que destaquen a nivel mundial.

“Creo que en menos de dos años hemos logrado dar muchos resultados y no es un resultado ni de Memo, ni del Secretario, ni del Gobernador del Estado, es un trabajo en conjunto de todo el ecosistema: maestros, papás, niños, padres de familia, todo el equipo que está atrás”, concluyó.

A Casa Jalisco también acudió Diego Hinojosa Téllez, de 17 años, quien obtuvo medalla de plata en la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas, celebrada en España y Portugal a finales de septiembre de este 2018.

