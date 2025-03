El INBA debe tener “dientes” para detener las obras que dañen el patrimonio cultural

Dotar al Instituto Nacional de Bellas Artes de “dientes” para suspender obras que dañen o destruyan el patrimonio cultural, crear una ley sobre bienes intangibles, editar un atlas cultural de todo el país y fortalecer la educación como herramienta sustancial para la conservación de este acervo que pertenece a todos los mexicanos, son algunas de las propuestas que se vertieron en el foro Patrimonio Cultural de la Cámara de Diputados.

El presidente de la Comisión de Cultura, Sergio Mayer, destacó que este foro tiene el objetivo de establecer una hoja de ruta para realizar los cambios normativos necesarios para el resguardo del patrimonio cultural material e inmaterial del país.

Durante la tercera mesa de trabajo, de las cinco que se realizarán y convocadas por la Comisión de Cultura de la Cámara baja, Sergio Mayer dijo que se hará un exhorto para que se aprueben los reglamentos a las leyes orgánicas del INAH e INBA y se tengan más herramientas para cumplir sus funciones.

Con respecto a los cambios a la leyes y dotar al INBA de recursos jurídicos, el antropólogo y especialista en legislación cultural, Bolfy Cottom, destacó que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972, con su última reforma publicada en 2018, no le otorga al INBA “dientes”, es decir, no tiene las herramientas que el INAH para suspender obras en la Ciudad de México que dañen o destruyan el patrimonio.

“Esto es grave, porque se está acabando con todos los bienes culturales del siglo XX y XXI y debe otorgársele esta facultad”. Por lo tanto, añade, es urgente dotar de estas herramientas al INBA y ya existen algunas propuestas para adicionarlas a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos.

Otro punto grave, señala el especialista, es que desde 2015 tenemos una Secretaría de Cultura federal, pero desde ese tiempo hay un divorcio entre la cultura y la educación, al estar separada de la a SEP.

“Es fundamental mantener el vínculo entre estos dos sectores, porque el tema de patrimonio cultural, en estricto sentido, es un tema de educación, y si no hacemos todo lo posible por recuperar ese vínculo con acuerdos y disposiciones legales que establecen su trabajo coordinado, lo que se realice no prosperará, porque las nuevas generaciones están más relacionadas con las tecnologías modernas que con la preocupación que por el patrimonio cultural”. Un asunto tangencial, pero no menos importante, añade Bolfy Cottom, es el patrimonio biocultural, el cual hace referencia a bienes naturales y culturales, “pero en este tema los sectores encargados federal y estatal, que tiene a cargo su resguardo, están separados y sin coordinación”.

Calakmul, declarado patrimonio Mixto de la Humanidad por la UNESCO, es un ejemplo interesante porque el principal desafío que establece es la capacidad que tenga el Estado de crear instrumentos de política pública coordinada donde trabajen los dos sectores. En ese sentido, dijo que en varias legislaciones estatales donde se incluye el tema de patrimonio biocultural, a veces son más una lista de buenos deseos que instrumentos eficaces en su aplicación

. “A veces se piensa que con una ley se resuelven los problemas, pero creo que hay una macrocefalia en el país conformada por más de 500 instrumentos legales que hacen referencias al resguardo del patrimonio cultural tangible e intangible, la cual debemos desenmarañar para saber de su eficacia”.

Por lo anterior, Bolfy Cottom dice que si tomamos en cuenta que en el país hay más de 100 bienes bioculturales, “entonces se deben crear programas y políticas públicas que aseguren recursos e infraestructura para resguardarlos. Hay que ser capaces de superar la visión mercantil y turística que hoy tienen, porque parece ser que la competitividad es saber quién tiene más bienes declarados para atraer más turismo y vender más”.

El gestor cultural Sergio Ramírez Cárdenas señaló que de acuerdo con el Sistema de Información Cultural, existen 498 áreas de patrimonio inmaterial registradas, mediante un proceso que llevó más de 12 años a nivel nacional y los datos de su distribución por estado son: Baja California registra 66, el número más alto en el país; Chiapas aporta 36, Veracruz 15 y la paradoja de la realidad: Tlaxcala, sede la Secretaría de Cultura federal, cero.

“No se trata de comparar la riqueza cultural de los estados, sino llamar la atención de que no tenemos una idea aproximada de la magnitud y composición de nuestro patrimonio cultural inmaterial”. De lo que sí estamos convencidos, añade, es que el marco legislativo existente no es suficiente para avanzar en la salvaguarda de estos bienes, “porque su protección sólo tiene menciones en leyes y aparece en programas de cultura o como parte de las responsabilidades de algunas instituciones, pero no profundiza en sus obligaciones ni en los mecanismos para avanzar en su resguardo y conservación.

Por lo anterior, Sergio Ramírez propuso crear una ley de alcance general sobre la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial que dé pie a normativas estatales y municipales y garantice, a partir de las instituciones competentes, avances sustantivos en las tareas de investigación, clasificación, conservación, protección, fomento, formación y difusión de estos bienes.