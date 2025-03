México necesita una ley sobre el suelo, el principal ﬁltro del agua y aire: Laura Reyes

México requiere una ley sobre el suelo, pues es un recurso poco comprendido y que está expuesto a degradación y empobrecimiento. También es necesario que se impulse la educación sobre este patrimonio natural que es indispensable para que se cumplan los ciclos completos de purificación de aire y agua. Así lo explicó la mexicana Laura Bertha Reyes Sánchez, investigadora de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México (FES-Cuautitlán,UNAM) y primera mujer en encabezar la Unión Internacional de las Ciencias del Suelo (IUSS, por sus siglas en inglés).

La profesora universitaria que estará al frente de la IUSS hasta el año 2024, también es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, ante cuyo equipo explicó que, al perderse la cobertura forestal, la lluvia arrastra hacia los valles suelo y rocas, ocasionando la pérdida de sustrato fértil e inundaciones en los asentamientos urbanos.

“Sin suelo fértil no tenemos agua bebible retenida en el subsuelo, sin agua retenida por el suelo fértil no hay plantas y si no hay plantas, aunque el sol salga diario no hay fotosíntesis, las plantas no absorben ya el CO2 ni liberan el oxígeno que requerimos para respirar”, detalló la profesora, quien plantea que se agregue el estudio interdisciplinar del recurso suelo al currículo de educación básica.

Reyes Sánchez comentó que durante los seis años que estará al frente de la IUSS colaborará en la formación de ciudadanos, desde nivel básico hasta doctorado, para concientizar sobre la necesidad de hacer un uso sostenible de los suelos y buscar soluciones desde la interdisciplinariedad a los problemas que ya hoy enfrenta la humanidad.

“Buscaremos sumar a profesionales, especialistas y docentes en acciones de la vida cotidiana que se reflejen en un cambio verdadero respecto a la gestión y uso del suelo”, destacó.

La investigadora ha tenido varias reuniones con sus exalumnos de la carrera de Ingeniería Agrícola, ya que con su ayuda impulsará el programa “Ingeniería agrícola va a la escuela” para que al menos cada uno de ellos una vez al año realice actividades de divulgación y juegos didácticos con niños y docentes para concientizar acerca de la necesidad de conservar los suelos.

El segundo eje es el de la gobernanza del suelo “porque se requieren planes, leyes y reglamentos que garanticen el ordenamiento territorial, así como ejercer las sanciones necesarias para quienes no cumplan con la protección de los recursos naturales”.

UNA LEY PARA EL SUELO

La profesora comentó que se ha reunido con integrantes del Senado de la República, entre ellos, los encargados de la Comisión de Agricultura, para hacer visible la importancia del suelo a nivel gobierno y ciudadanía. Entre los temas que han abordado está la posibilidad de trabajar en una ley sobre el suelo.

“México no la tiene y la requerimos. A nivel general, debería ser tema toral el manejo adecuado de las cuencas hidrográficas que están conformadas por suelos altos, medios y bajos, cada uno con una vocación diferente que habrá que respetar”, dijo.

Otro nivel de gobernanza en el que piensa trabajar es al interior de la IUSS, realizará las acciones necesarias para hacer visible a nivel mundial el recurso suelo, y de aquí al año 2024, cuando la IUSS cumpla 100 años, poder ofrecer un festejo real que signifique un cambio radical de la forma en la cual protegemos el suelo, agregó la doctora Reyes, también secretaria general de la Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo (SLCS), que representa a 20 países de la región.

Una de sus tareas será vincular los esfuerzos y proyectos que se llevan a cabo en otras naciones para conformar redes en Europa, Asia, África y América, comentó que desde la SLCS su trabajo en los últimos 15 años ha sido crear una red latinoamericana de educación y enseñanza del suelo, “los seis años que estaré en la presidencia son pocos para extender lo que ya hacemos en Latinoamérica, pero lo importante es lograr el contacto con las personas que tienen la voluntad y la conciencia de involucrarse”.

Laura Bertha Reyes Sánchez es la primera mujer en la historia de la Unión Internacional de las Ciencias del Suelo en dirigir a la organización, también es la primera vez que está al frente una persona proveniente de Latinoamérica.

El proceso para ser elegido es a propuesta de miembros eméritos de la IUSS o por sus expresidentes mediante un comité ejecutivo internacional. Una vez que una persona ha sido invitada y acepta ser candidato, tiene que realizar un conjunto de trámites que llevan hasta un año.

“Con el apoyo de las autoridades universitarias presenté mi candidatura. El comité ejecutivo de la IUSS presentó todos los currículums, revisó la documentación para saber si los candidatos eran elegibles o no de acuerdo con sus estatutos y durante el Congreso Mundial de la Ciencia del Suelo —que se realiza cada 4 años, o en el intercongreso cada 2 años— se decide y se publican los nombres de los candidatos viables. Más tarde, se abre un periodo de votación de 2 meses y medio para elegir por trayectoria y proyecto al ganador”, explicó.

Respecto al cargo que desempeñará, la doctora en ciencias naturales indicó que “es el trabajo y la proyección de la labor que uno hace lo que abre las puertas de una sociedad científica como la IUSS. No es ni el género ni la región donde uno nace. La votación a la presidencia la gané por amplia mayoría no por ser mujer; sin embargo, debo reconocer que llevo conmigo todo el peso y el compromiso de ser mujer y ser latina, y es a eso a lo que con trabajo y compromiso voy a responder”.