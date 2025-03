Ojalá y AMLO se involucrara más en la política de ciencia y tecnología: Paredes

Una política en materia de ciencia y tecnología debe involucrar la participación de todo el Estado en su conjunto, desde la Presidencia misma, consideró la senadora Beatriz Paredes, quien encabeza la comisión del sector en el Senado.

A título personal, dijo, una visión sistémica en ciencia y tecnología debe tener una articulación y coordinación desde lo más alto en el gobierno. “A mí me gusta un gabinete encabezado por el Presidente, donde el director de Conacyt es el secretario ejecutivo; esto ha funcionado en ocasiones y en otras no”.

La senadora se refirió al Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, creado en la ley de ciencia y tecnología de 2002, en la cual prácticamente ni Vicente Fox ni Felipe Calderón citaron al organismo; en tanto que Enrique Peña lo hizo de manera intermitente.

“Los países donde ha habido un boom en el sector han tenido involucrado al titular del poder Ejecutivo o a los primeros ministros. Si este organismo se reuniera cada seis meses, al menos, obligaría al titular de la Presidencia a encabezarlo. En una revisión y análisis de los modelos de política pública en ciencia y tecnología en el mundo nos pareció interesante ese involucramiento y el resultado obtenido”. No obstante, añadió, en México siempre nos quedamos a la mitad, “de repente el gabinete no se reúne y pensamos que no sirve o incorporamos una oficina de ciencia a la Presidencia que no se consulta”.

Cabe señalar que la propuesta de ley de ciencia y tecnología, rechazada por gran parte de la comunidad, presentada por Ana Lilia Rivera, senadora de Morena —quien no forma parte de la comisión correspondiente— y de la que Conacyt se ha desmarcado propone que Conacyt absorba las funciones de dicho Consejo General, así como de la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la Presidencia, y de otras instituciones como el Consejo Consultivo de Ciencias y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

“Ojalá que el titular del poder del Ejecutivo, en un país presidencialista, se involucre más” con la política de ciencia y tecnología del país. “Algo bueno es que la titular de Conacyt, Elena Álvarez-Buylla, tiene una relación estrecha en ese nivel”.

ALIANZAS. Durante el encuentro “Diálogos sobre Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Construyendo consensos por México”, convocado por Conacyt y el Foro Consultivo, Paredes refirió además que en el caso del Senado se convino que se aborde el tema de la legislación en la materia hasta que concluya el procesamiento a la reforma al artículo 3ro Constitucional, donde se hace referencia específica al acceso a la ciencia y tecnología como un derecho.

Por otra parte, durante sus consideraciones personales y con base en la experiencia legislativa que ha desarrollado en el sector en los últimos años, existe una “palabra mágica en materia de ciencia y tecnología” para el momento que vive actualmente el sector: alianza.

“Es la construcción de grandes alianzas. La primera y obligada es con el mundo académico. Éstos y quien ejerce la función de la política pública [Conacyt] deben ser aliados, puesto que no sólo son la masa crítica que hace posible la ciencia, sino los que además llevan a cabo la concreción de esta política”. Esta alianza para el sector público debe ser obligatoria, añadió, inductiva para el sector privado y solidaria con el sector social.

AGUJERO NEGRO. Durante la inauguración de la segunda sesión del encuentro, a la que asistió la directora de Conacyt, Julia Tagüeña Parga —coordinadora general del Foro Consultivo— resaltó que la presente ha sido una semana de fiesta para la ciencia, luego que México fue parte de una serie de conferencias internacionales simultáneas para dar a conocer la primera imagen de un agujero negro, proyecto en el que participaron ocho telescopios, incluido el mexicano Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano (GTM), “una muestra de que sí se puede hacer ciencia a nivel mundial y avanzar en el conocimiento del Universo”.

Destacó también que el GTM se pudo haber concretado años antes si se tuviera una política de ciencia y tecnología de largo aliento, y agregó que pese a los retrasos se terminó a tiempo para integrarse al experimento Telescopio de Horizonte de Eventos (EHT, por sus siglas en inglés).

Reconoció la necesidad de destacar que en la puesta en marcha del GTM se ha desarrollado tecnología nacional y que en este momento nuestro país está listo para definir otro gran proyecto que genere ciencia, tecnología e innovación, por lo que llamó a buscar esquemas que protejan este tipo de proyectos transexenales.

“La voz de los científicos, tecnólogos e innovadores es fundamental para el desarrollo de México” y recalcó, tal y como lo hizo en el primer día de este encuentro el martes pasado, la importancia de construir consensos en un ambiente respetuoso y tolerante, “no tenemos que llegar a soluciones únicas, pero busquemos puntos de acuerdo”.