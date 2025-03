“Con nuevo Conacyt, científicos deben confrontar sus diferencias”

En esta nueva etapa de Conacyt y su relación con la comunidad científica, más que identificar consensos hay que trabajar sobre las diferencias, y así construir nuevas soluciones, opina Ana María Cetto, destacada investigadora del Instituto de Física de la UNAM, quien habría formado parte del organigrama del consejo si no se hubieran comprimido las direcciones de la institución. Sin embargo, la exdirectora de la Facultad de Ciencias de la Universidad ha seguido de cerca y ha apoyado a la nueva administración como asesora externa.

Para la científica, en la comunidad científica “hay diferencias muy marcadas y no tiene caso barrerlas bajo la alfombra”, señala sin la intención de enarbolar una provocación a algún sector, sino con la ecuanimidad que la caracteriza. En entrevista posterior a uno de los foros de diálogo realizados por Conacyt y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Cetto Kramis menciona la importancia de visibilizar las diferencias que hay entre la comunidad, en un escenario de respeto y diálogo que se concreten en un avance. Saber que hay diferencias, pero no expresarlas servirá de poco, dice.

Para comprender una parte de las discrepancias entre científicos, hay que hacer un análisis histórico. “Llevamos muchos años organizándonos de una cierta forma para hacer ciencia y evaluarla, Conacyt se creó hace casi 50 años, el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) hace más de 30 años, y no han sido revisados en sus funciones ni estructura”.

La física agrega que hay una forma “convencional y tradicional” de hacer las cosas y muchos investigadores han aprendido a hacerlas y tener éxito en sus esquemas. Hay parte de este grupo que muestra reticencia al cambio en la estructura. “Necesitamos dejar nuestros nichos de confort, aunque no es fácil después de tantas décadas trabajando en estas estructuras y haber tenido éxito”.

La ex directora adjunta del Organismo Internacional de Energía Atómica puntualiza que el país necesita cambios, entonces aparecen tensiones entre los sectores “más acomodados, que tienden a ser más conservadores, pero es parte de la condición humana”. Por otra parte, están los sectores más jóvenes y adeptos al cambio, quienes consideran que éste es el momento de proceder a una reflexión de fondo. “El cambio que llegó ha sido una sacudida y no todos lo hemos recibido igual”.

BUEN AMBIENTE. Cetto no muestra una postura de defensoría de facto como algunos otros colaboradores de Conacyt han hecho, a través de publicaciones y artículos en periódicos, que sólo dividen más en vez de abonar al debate. No habla de “dientes hacia fuera” y dice lo que otras postura políticamente correctas no.

“Es importante que confrontemos esas visiones en un buen ambiente, de diálogo, de debate y desde nuestras perspectivas; no tenemos que pensar todos igual, pero sí ver cómo logramos avanzar juntos”.

La física acepta que esa confrontación de ideas no es visible, es tácita. “No se exponen de forma abierta en un buen ambiente, pero no discutir abiertamente las diferencias no le hace bien a nadie. Si no abordamos esas diferentes nociones e ideas de por dónde llevar las cosas seriamente, seguirá habiendo discrepancias no resueltas que nos dividan y que no favorecen a trabajar por objetivos comunes”.

La científica apunta que están sentadas las bases para crear sinergias y avanzar en el alcance de propósitos comunes, pero hace falta más diálogo y escuchar al otro. “Eso no significa que todos pensemos igual, pero sí trabajar por objetivos comunes y todos estamos de acuerdo en que queremos hacerlo en beneficio del país”.