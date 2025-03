“Bullying” no disminuye en escuelas

En México, 70 por ciento de los alumnos de primaria y secundaria han sido víctimas de bullying (acoso escolar), y Jalisco “no canta mal las rancheras”, aunque es menor, pues oscila entre 40 y 60 por ciento de ese segmento de población, afirmó el Coordinador de la Unidad de Formación Docente, del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), doctor José Claudio Carrillo Navarro.

En rueda de prensa para anunciar el VIII Congreso Mundial sobre Violencia en la Escuela –que tendrá lugar del 1 al 3 de abril de 2020 en Puerto Vallarta–, detalló que a pesar de que se han implementado programas de convivencia desarrollados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), al parecer esto no llega a las escuelas, ya que se introduce como una actividad curricular más, como un contenido más dentro de los planes de estudio, pero no se ha diseñado una estrategia para que permee entre los alumnos la formación para la paz y la convivencia.

Estos programas son, en ocasiones, un añadido que los maestros están obligados a cumplir y no se les considera parte de la práctica social cotidiana; por ello, los docentes, al hablar sobre los valores cívicos, por ejemplo del respeto y la tolerancia, lo hacen como si fuera algo que los alumnos tienen que aprender. En consecuencia, tanto alumnos como maestros tienen que interiorizar estos valores, practicarlos y hacerlos parte de su vida, detalló el académico universitario.

El investigador especificó que el bullying del que son víctimas muchos niños y adolescentes mexicanos incluye agresiones en redes sociales a través de memes, hacer pública la vida íntima del compañero, y también violencia psicológica y física.

La Presidenta de la Fundación Vivir en Armonía AC, doctora Azucena Ramos Herrera, aclaró que no toda la violencia que se ejerce sobre otro es bullying. Para que sea considerada así, el acoso o la agresión –que incluye ofensas, aventones, actos discriminatorios y gritos–, debe mantenerse constante, la acción debe ser dirigida a una persona desigual (puede ser el más fuerte del grupo o el más popular hacia el más débil o menos popular), que no exista un medio de defensa o respaldo del agredido, que esté inerme y no haya quien lo apoye o ayude a resolver el problema.

La profesora investigadora del CUCEA, doctora María Teresa Prieto Quezada, añadió que las actitudes y el comportamiento de los niños en las primarias en ocasiones no propicia una cultura de la paz.

Dijo que, de acuerdo con una investigación realizada en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) en 2018, en una primaria cercana al Baratillo fueron detectados niños que roban, otros que veían cómo les robaban a sus compañeros y había también víctimas de robo; y entre los niños se estaba naturalizando el robo como algo cotidiano y que no es violencia, en lugar de ser considerado violencia patrimonial.

En esa escuela fueron también detectados acosos en redes sociales, y muchos no dicen que son víctimas de este tipo de violencia, explicó Prieto Quezada.

Manifestó con preocupación que fueron detectados niños que conocen ya el blog del narco y lo veían cotidianamente, conocían también los narcocorridos.

“Cuando preguntábamos dónde lo habían escuchado por primera vez, algunos respondían que los padres los escuchaban en el trayecto de la casa a la escuela. Esto nos sorprendió bastante”, abundó.

La investigadora se manifestó en favor de educar a los niños dentro de una cultura de la paz, y resaltó la importancia de propuestas de intervención y políticas públicas enfocadas en la infancia.

El VIII Congreso Mundial sobre Violencia en la Escuela está dirigido a investigadores, profesionales de la educación, organizaciones civiles, padres de familia, estudiantes e interesados en la comprensión del clima escolar y la prevención de las diversas manifestaciones de la violencia en la escuela.

El congreso, que se desarrollará en el Centro de Convenciones del Hotel Sheraton Buganvilias, es organizado por Fundación Vivir en Armonía y es apoyado por el CUCEA. Esta edición llevará el lema “Múltiples miradas desde la investigación, las intervenciones y las políticas públicas como esfuerzos para la construcción de la paz”.