Proyecto nacional para que 100 mil jóvenes estudien

En México 7 de cada 10 jóvenes son rechazados en las universidades públicas del país. Por ello, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) presentó un proyecto para abatir 25% la cifra de estudiantes no admitidos en el país.

Para ampliar la matrícula de licenciatura en alrededor de 100 mil espacios en toda la nación, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) le propuso ya al gobierno federal que apoye el proyecto “Jóvenes en las Aulas”.

Se trata de una modalidad conocida como “Blended Learning” o “aprendizaje mezclado”, donde los alumnos van a clases presenciales los viernes por la tarde y los sábados por la mañana y el resto de la semana toman lecciones mediante una plataforma digital.

El proyecto ya lo presentó la FEU al secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán y a los diputados federales de la Comisión de Educación. Esta semana, la iniciativa se dará a conocer en el Senado de la República, informó el dirigente estudiantil, Jesús Medina.

“Esta propuesta no va a generar un solo peso en crear nueva infraestructura. No se va a crear un solo salón, ni una sola biblioteca. No se va a crear un solo edificio, porque se va a aprovechar la infraestructura que está subutilizada en todas las universidades del país. Los fines de semana, viernes y sábado está subutilizada”, precisó.

Para concretar la propuesta se requiere de una inversión federal de $1, 338 millones de pesos, que se van a usar sobre todo para contratar al personal docente. Se utilizarían las instalaciones de las 34 universidades públicas estatales y las nueve universidades federales que ya existen.

“Vamos a atender a una población que en este momento tiene pobreza, pero pobreza de tiempo, es decir, jóvenes y no tan jóvenes que están trabajando. La propuesta es que se abran espacios para ellos, para quienes no puedan estudiar toda la semana en una opción escolarizada”, indicó.

Jesús Medina cree que el proyecto “Jóvenes en las Aulas”, es mejor que el programa para construir 100 universidades “Benito Juárez” que daría cabida a 16 mil estudiantes y que tiene el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De aprobarse el proyecto de la FEU, que cuenta con el apoyo de la Confederación Nacional de Estudiantes Mexicanos (CNEM), podrían arrancarse clases en enero de 2020. La primera generación saldría en cinco años, esto es, en 2025, a la par del fin del actual sexenio.

El esquema mixto que se plantea utilizar combinaría actividades presenciales los viernes por la tarde y los sábados en las mañanas, con el aprendizaje virtual. Esta modalidad se aplicó ya con éxito en universidades como Harvard y Berkeley y en la Universidad de Guadalajara (UdeG) se realiza este esquema en el Centro Universitario del Norte (CUNorte), con sede en Colotlán.