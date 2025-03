Develaron pintura del exrector Miguel Ángel Navarro Navarro

Quien lideró a la comunidad de la Universidad de Guadalajara (UdeG) de 2018 a 2019 desde la Rectoría General ya tiene un lugar en la Galería de los Exrectores del Paraninfo Enrique Díaz de León.

La imagen del doctor Miguel Ángel Navarro Navarro fue plasmada en un óleo, que se develó en ceremonia realizada en el Paraninfo.

El Rector General de la UdeG, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, dijo que la labor de Navarro Navarro ha trascendido, pues él forma parte de un grupo de universitarios que transformaron a esta Casa de Estudio.

“Ellos hicieron que la Universidad llegara a todo el Estado, que se hiciera investigación, difusión de la cultura. Muchas cosas más que han ocurrido es gracias a esa generación de la que Navarro Navarro forma parte. Ahora ocupa un sitio de honor entre los rectores de esta era moderna de la UdeG”, declaró.

La imagen de quien fue el Rector General número 49 está retratada en una obra creada por el pintor José de Jesús Galindo Sánchez, quien también ha creado otros cuadros que integran la galería.

Ante autoridades universitarias, amigos y familiares, Navarro Navarro se dijo honrado por recibir tal distinción que lo inmortaliza en uno de los recintos más importantes de esta institución.

“Este reconocimiento lo creo inmerecido, es muy difícil no sentirse pequeño junto a los grandes universitarios que ocupan espacios en esta galería, y que han sido grandes actores de la UdeG. No me concibo, después de casi 50 años, sin la Universidad de Guadalajara. Les aseguro que puse el mejor de los empeños en el cargo que desempeñé”, mencionó.

Durante su rectorado, Navarro Navarro empujó la creación de la Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU), del Código de Ética de la UdeG, así como de su política de inclusión; también fue inaugurado el Centro de Análisis de Datos y Supercómputo, y se aprobó la conformación del Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados Guadalajara, como un instituto de investigación de la Red.

En la UdeG, Navarro Navarro ha sido profesor de la Preparatoria 2, de la Facultad de Ingeniería, del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA); fue Director de la Preparatoria de Ameca, Secretario Académico del CUCEA, Vicerrector Ejecutivo y Rector General. Actualmente es Rector del Centro Universitario de los Valles (CUValles), en su segundo periodo.

Nació en Guadalajara, Jalisco, en 1951. Es ingeniero civil por la UdeG, maestro en Administración Educativa y doctor en Educación por la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos de América.

“La recuperación del humanismo es una asignatura pendiente. El humanismo es hacer del ser humano un fin, nunca un medio. El neoliberalismo hace del ser humano un recurso. Trabajamos para seres humanos, que son nuestros alumnos; trabajamos con seres humanos que son nuestros académicos, administrativos y operativos”, recalcó.